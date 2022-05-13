Отправлено: - 14:24

maxsaf:

Чтобы не гадать - пруф в студию

Цитата:Сам найдешь.Сегодня с утра что то не спалось, залез туда, по поводу уничтожения на переправе российского тяжелого вооружения одной или двух батальонных групп.И там где то и это промелькнуло..