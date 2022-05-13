Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+16°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • Ю, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:14
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Россия за счет Украины выйдет по нулям, перекроет убытки от санкций

На это и расщитано.
Урожай, трубы, коридоры, логистика, за счет Украины, это главный козырь Путина..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:15
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы россиян перебежчиков кормите или

Их кормят зарубежные фирмы, на которые они работают.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:17
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Бах-бах. Открываю глаза

Надо не так.
Надо знать, что бомбят снаружи, что пытаются сохранить внутри.
Что уже вывозится сотнями тонн..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:18
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Их кормят зарубежные фирмы, на которые они работают.

Ну в России с украинцами наверное так же поступают ;-)

Цитата:
111:
Что уже вывозится сотнями тонн..

Чтобы не гадать - пруф в студию :lol:

[Исправлено: maxsaf, 14.05.2022 - 14:19]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:20
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Урожай, трубы, коридоры, логистика, за счет Украины, это главный козырь Путина..

Это главный просчет Украины)
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Iney, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS