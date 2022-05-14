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≡ От импорта каких продуктов зависит Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44230
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
Отправлено: 14.05.22 - 12:01
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В Казахстане сохраняется зависимость от ряда импортных продовольственных товаров, включая некоторые социально значимые продукты. К примеру, по итогам января-февраля 2022 года в страну привезли 42,3 тысячи тонн сахара, что на 17,9 процента больше, чем годом раньше.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12420
Re: От импорта каких продуктов зависит Казахстан
Отправлено: 14.05.22 - 12:01
#1
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Цитата:
При этом сократилось производство консервированной рыбы или икры (на 54,9 процента), сахара (на 20,3 процента до 51,2 тысячи тонн), свежей рыбы (на 17,4 процента до 10,1 тысячи тонн). 

Ну да морскую рыбу у нас тут в степи какбы не найдешь,понятно что от этого Казахстан сильно зависит)
А вот за сахар обидно,видать свеклы не производим
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5250
Re: От импорта каких продуктов зависит Казахстан
Отправлено: 14.05.22 - 12:30
#2
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У аграрной страны привозное мясо-молочка, сахар и другие продукты, ну прямо нонсенс. Чем занимаются минсельхоз и Акимы? на них Сталина нет!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
962
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
Отправлено: 14.05.22 - 12:47
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
У аграрной страны привозное мясо

А надо больше всяких программ по переселению в города делать. Да и самый 1й и самый лучший всё уничтожил на селе. Странно,лукашенко тоже диктатор,но у него вся сельхозка цела и жива. Почему. Хотя у нас минталитет другой, украл,продал и норм.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
Отправлено: 14.05.22 - 14:15
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Чем занимаются минсельхоз и Акимы?

Штампуют блогеров-психологов для создания позитивного образа. Вместо чабанов :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
Отправлено: 14.05.22 - 14:16
#5
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Цитата:
abaika95:
видать свеклы не производим

А зачем если можно
Цитата:
Сабыр:
украл,продал и норм.

:lol:
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