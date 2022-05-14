Отправлено: - 12:01

При этом сократилось производство консервированной рыбы или икры (на 54,9 процента), сахара (на 20,3 процента до 51,2 тысячи тонн), свежей рыбы (на 17,4 процента до 10,1 тысячи тонн).

Цитата:Ну да морскую рыбу у нас тут в степи какбы не найдешь,понятно что от этого Казахстан сильно зависит)А вот за сахар обидно,видать свеклы не производим