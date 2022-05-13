Отправлено: - 11:59

serg kost:

И я сомневаюсь, что проигравшей будет Россия. Вдолгую у неё выстоять шансов больше, чем у ЕС. Потому что нет ничего критичного, без чего Россия не сможет обойтись.

Цитата:Где то я уже это слышалКогда началась холодная война в СССР большая часть людей жили в баракахПотом Хрущев начал активно всех переселять в многоэтажки,народ при всей бедности считал это прогрессом,жизнь потихоньку налаживаласьНо уже их дети подняли бунт против власти потомучто им надоело жить в одной и той же квартире всю жизнь,стоять в очередях и покупать джинсу из под полы потомучто был период застоя.Сейчас же люди в России большинством живут в квартирах и понимают что в обозримой перспективе частных коттеджей им не видать на своем векуЕсли у них сейчас реально упадет доход а цены ударят по карману люди также поднимут бунт,причем не будут ждать пока целое поколение пройдет.Потомучто сейчас не видно никакого прогресса в частной жизни обычного человека.