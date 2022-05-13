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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 06:30
Цитата:
И Мертвое море убил....
ACROS:
И Мертвое море убил....
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12420
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 11:59
Цитата:
Где то я уже это слышал
Когда началась холодная война в СССР большая часть людей жили в бараках
Потом Хрущев начал активно всех переселять в многоэтажки,народ при всей бедности считал это прогрессом,жизнь потихоньку налаживалась
Но уже их дети подняли бунт против власти потомучто им надоело жить в одной и той же квартире всю жизнь,стоять в очередях и покупать джинсу из под полы потомучто был период застоя.
Сейчас же люди в России большинством живут в квартирах и понимают что в обозримой перспективе частных коттеджей им не видать на своем веку
Если у них сейчас реально упадет доход а цены ударят по карману люди также поднимут бунт,причем не будут ждать пока целое поколение пройдет.
Потомучто сейчас не видно никакого прогресса в частной жизни обычного человека.
serg kost:
И я сомневаюсь, что проигравшей будет Россия. Вдолгую у неё выстоять шансов больше, чем у ЕС. Потому что нет ничего критичного, без чего Россия не сможет обойтись.
И я сомневаюсь, что проигравшей будет Россия. Вдолгую у неё выстоять шансов больше, чем у ЕС. Потому что нет ничего критичного, без чего Россия не сможет обойтись.
Где то я уже это слышал
Когда началась холодная война в СССР большая часть людей жили в бараках
Потом Хрущев начал активно всех переселять в многоэтажки,народ при всей бедности считал это прогрессом,жизнь потихоньку налаживалась
Но уже их дети подняли бунт против власти потомучто им надоело жить в одной и той же квартире всю жизнь,стоять в очередях и покупать джинсу из под полы потомучто был период застоя.
Сейчас же люди в России большинством живут в квартирах и понимают что в обозримой перспективе частных коттеджей им не видать на своем веку
Если у них сейчас реально упадет доход а цены ударят по карману люди также поднимут бунт,причем не будут ждать пока целое поколение пройдет.
Потомучто сейчас не видно никакого прогресса в частной жизни обычного человека.
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:03
"Россия же, утверждает Путин, уверенно справляется с санкциями."
Весь цинизм, сказанного Путиным в том, что справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
Весь цинизм, сказанного Путиным в том, что справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:28
Цитата:
Шедевр убожества мысли!
Ты ещё напиши, что урожай зерновых РФ планирует получить за счёт чернозёма, вывезенного с Украины!
111:
Весь цинизм, сказанного Путиным в том, что справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
Весь цинизм, сказанного Путиным в том, что справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
Шедевр убожества мысли!
Ты ещё напиши, что урожай зерновых РФ планирует получить за счёт чернозёма, вывезенного с Украины!
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:34
Цитата:
ЧВК Вагнера уже охраняет объекты, которые признаны зонами российского влияния..
Уже отгружают и бесплатно..
Нет, мародерством это называют другие, я говорю лишь о том, что Путин опять лжет..
таноми52:
Ты ещё напиши, что урожай
Ты ещё напиши, что урожай
ЧВК Вагнера уже охраняет объекты, которые признаны зонами российского влияния..
Уже отгружают и бесплатно..
Нет, мародерством это называют другие, я говорю лишь о том, что Путин опять лжет..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:48
Цитата:
Ты говоришь то, что в голову взбредёт по какой-то необъяснимой ассоциации...
И даже сам не понимаешь своего бреда
111:
, я говорю лишь о том, что Путин опять лжет..
, я говорю лишь о том, что Путин опять лжет..
Ты говоришь то, что в голову взбредёт по какой-то необъяснимой ассоциации...
И даже сам не понимаешь своего бреда
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:51
Цитата:
Мы с чем то несогласны?
Опровергните меня!
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
Чтобы самим справится с кризисом, за счет других..
таноми52:
говоришь то,
говоришь то,
Мы с чем то несогласны?
Опровергните меня!
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
Чтобы самим справится с кризисом, за счет других..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:51
Цитата:
И людей украл - миллион человек
111:
справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
И людей украл - миллион человек
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:53
Цитата:
Ах зачем же они там все разбомбили перед вывозом...
111:
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
Ах зачем же они там все разбомбили перед вывозом...
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:54
Цитата:
Там меньше, но кормить их чем то надо..
maxsaf:
людей украл - миллион человек
людей украл - миллион человек
Там меньше, но кормить их чем то надо..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:56
Цитата:
Конца кризиса не видно. Скорее всего от Украины в итоге окажется бывшее пятно на карте. Россия за счет Украины выйдет по нулям, перекроет убытки от санкций. В итоге там ничего не останется.
111:
Чтобы самим справится с кризисом, за счет других..
Чтобы самим справится с кризисом, за счет других..
Конца кризиса не видно. Скорее всего от Украины в итоге окажется бывшее пятно на карте. Россия за счет Украины выйдет по нулям, перекроет убытки от санкций. В итоге там ничего не останется.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:57
Цитата:
Как ты это представляешь?
maxsaf:
зачем же они там все разбомбили перед вывозом
зачем же они там все разбомбили перед вывозом
Как ты это представляешь?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:57
Цитата:
Вы россиян перебежчиков кормите или они сами себе пропитание ищут?
111:
Там меньше, но кормить их чем то надо..
Там меньше, но кормить их чем то надо..
Вы россиян перебежчиков кормите или они сами себе пропитание ищут?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:59
Цитата:
Как как? Закрываю глаза и представляю. Бах-бах. Открываю глаза
111:
Как ты это представляешь?
Как ты это представляешь?
Как как? Закрываю глаза и представляю. Бах-бах. Открываю глаза
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:05
Цитата:
И весь интернет со столбов поснимали
111:
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
И весь интернет со столбов поснимали
-
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