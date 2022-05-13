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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44230
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1007
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 06:30
#30
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Цитата:
ACROS:

И Мертвое море убил....
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12420
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 11:59
#31
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Цитата:
serg kost:
И я сомневаюсь, что проигравшей будет Россия. Вдолгую у неё выстоять шансов больше, чем у ЕС. Потому что нет ничего критичного, без чего Россия не сможет обойтись.

Где то я уже это слышал
Когда началась холодная война в СССР большая часть людей жили в бараках
Потом Хрущев начал активно всех переселять в многоэтажки,народ при всей бедности считал это прогрессом,жизнь потихоньку налаживалась
Но уже их дети подняли бунт против власти потомучто им надоело жить в одной и той же квартире всю жизнь,стоять в очередях и покупать джинсу из под полы потомучто был период застоя.
Сейчас же люди в России большинством живут в квартирах и понимают что в обозримой перспективе частных коттеджей им не видать на своем веку
Если у них сейчас реально упадет доход а цены ударят по карману люди также поднимут бунт,причем не будут ждать пока целое поколение пройдет.
Потомучто сейчас не видно никакого прогресса в частной жизни обычного человека.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:03
#32
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"Россия же, утверждает Путин, уверенно справляется с санкциями."

Весь цинизм, сказанного Путиным в том, что справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3004
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:28
#33
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Цитата:
111:
Весь цинизм, сказанного Путиным в том, что справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..


Шедевр убожества мысли!
Ты ещё напиши, что урожай зерновых РФ планирует получить за счёт чернозёма, вывезенного с Украины!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:34
#34
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Цитата:
таноми52:
Ты ещё напиши, что урожай

ЧВК Вагнера уже охраняет объекты, которые признаны зонами российского влияния..
Уже отгружают и бесплатно..
Нет, мародерством это называют другие, я говорю лишь о том, что Путин опять лжет..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3004
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:48
#35
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Цитата:
111:
, я говорю лишь о том, что Путин опять лжет..


Ты говоришь то, что в голову взбредёт по какой-то необъяснимой ассоциации...
И даже сам не понимаешь своего бреда
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:51
#36
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Цитата:
таноми52:
говоришь то,

Мы с чем то несогласны?
Опровергните меня!
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..
Чтобы самим справится с кризисом, за счет других..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:51
#37
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Цитата:
111:
справляется таки за счет Украины, аннексией или как по другому, воровством ее урожая, фабрик, заводов, недр..

И людей украл - миллион человек :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:53
#38
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Цитата:
111:
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..

Ах зачем же они там все разбомбили перед вывозом... 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:54
#39
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Цитата:
maxsaf:
людей украл - миллион человек

Там меньше, но кормить их чем то надо..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:56
#40
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Цитата:
111:
Чтобы самим справится с кризисом, за счет других..

Конца кризиса не видно. Скорее всего от Украины в итоге окажется бывшее пятно на карте. Россия за счет Украины выйдет по нулям, перекроет убытки от санкций. В итоге там ничего не останется.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12636
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:57
#41
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Цитата:
maxsaf:
зачем же они там все разбомбили перед вывозом

Как ты это представляешь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:57
#42
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Цитата:
111:
Там меньше, но кормить их чем то надо..

Вы россиян перебежчиков кормите или они сами себе пропитание ищут?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16417
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 13:59
#43
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Цитата:
111:
Как ты это представляешь?

Как как? Закрываю глаза и представляю. 8-) Бах-бах. Открываю глаза :-o
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1007
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 14.05.22 - 14:05
#44
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Цитата:
111:
Уже дошло до того, что Азовсталь разбирают и вывозят..

И весь интернет со столбов поснимали
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