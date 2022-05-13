Отправлено: - 16:18

Примечательно, что фирма внука Назарбаева, несмотря на победу в тендере более чем на Т9 млрд, с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.