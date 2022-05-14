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≡ "Распространять героин, когда кафе и бани закрылись из-за коронавируса, было сложно" - Подсудимые по делу о крупной наркоторговле в Костанае начали давать показания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44228
"Распространять героин, когда кафе и бани закрылись из-за коронавируса, было сложно" - Подсудимые по делу о крупной наркоторговле в Костанае начали давать показания
Отправлено: 14.05.22 - 09:38
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Все пятеро подсудимых, согласно материалам дела, покупали и перепродавали героин, получая за это прибыль. Все, кроме Титовец, сами употребляли наркотики. Она первой и дала показания, пояснив, что свою вину полностью не признает.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
961
Re: "Распространять героин, когда кафе и бани закрылись...
Отправлено: 14.05.22 - 09:38
#1
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Ну вот,цыгане оптовики,похоже прав был полицейский,который застрелил одноклассника беспредельщика..
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