Отправлено: - 16:55

abaika95:

Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ Юридически всё честно

[Исправлено: Iney, 13.05.2022 - 17:13]

Цитата:Брехать то не надо!В референдуме было определение:считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик.Федерация это Единое Государство с федеративным устройством, а не Союз Независимых Государств который получил народ бывшего СССР после преступных решений в Беловежской пуще, это совершенно разные вещи.