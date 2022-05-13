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≡ Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44226
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 12:42
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5 июня 2022 года состоится референдум по поправкам в Конституцию. Во все колокола бьют о торжестве казахстанской демократии. Мол, основные направления развития государства решает народ. Все это слова.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16408
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 12:42
#1
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Цитата:
Первое - это то, что отменяется статус Елбасы

Цирк :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12413
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 13:36
#2
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Цитата:
Старшее поколение помнит референдум, на котором более 90% процентов населения высказались за сохранение Советского Союза

Я конечно всё понимаю что старшее поколение хочет выдавать желаемое за действительное но зачем раз за разом подменять понятия в надежде что никто не будет разбираться?
Вопрос на том референдуме не звучал как сохранение старого СССР
Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим
Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ
Юридически всё честно
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12413
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 13:40
#3
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Цитата:
Жажда власти и стремление единолично управлять в своей республике.

Да парадокс
Ельцин президент России хотел управлять единолично без оглядки на президента СССР а теперь ставленник Ельцина что там нудит про геополитическую катастрофу возвращении СССР
Не развались СССР то какой-то там Средний половник КГБ никогда бы не стал президентом огромной страны так что ему молится надо на ельцина....хотя забыл,он и молится,иначе в ЕКБ не появился бы политический храм первого президента))
Чудны дела твои господин Збигнев Бжезинский)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2193
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 16:55
#4
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Цитата:
abaika95:
Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ Юридически всё честно

Брехать то не надо!
В референдуме было определение:
считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик.
Федерация это Единое Государство с федеративным устройством, а не Союз Независимых Государств который получил народ бывшего СССР после преступных решений в Беловежской пуще, это совершенно разные вещи.

[Исправлено: Iney, 13.05.2022 - 17:13]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3021
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 21:53
#5
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Был недавно в Астане и встречался с одноклассником работающим каким то клерком в Акорде, так вот главное в референдуме: - это первое: - убрать всякое напоминание о бывшем президенте, членах его семьи, о его неприкосновенности и его льготах и прочая связанное с ним, и второе: - это о земле и недрах принадлежащих якобы народу - это делается для того что бы впоследствии надавить на ВСЕМОГУЩИЕ транснациональные концерны в части СРП и пересмотреть его поистину КАБАЛЬНЫЕ условия для нашей страны в пользу Казахстана. Вы даже не представляете СКОЛЬКО денег уходит из страны.

Остальное - словесная и бюрократическая чепуха.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16408
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 22:10
#6
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Цитата:
ACROS:
так вот главное в референдуме: - это первое: - убрать всякое напоминание о бывшем президенте, членах его семьи,

Из Форбса лучше уберите :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16408
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 14.05.22 - 02:14
#7
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Цитата:
abaika95:
Не развались СССР то какой-то там Средний половник КГБ никогда бы не стал президентом огромной страны так что ему молится надо на ельцина....хотя забыл,он и молится,иначе в ЕКБ не появился бы политический храм первого президента))

Что-то мне это напоминает. У вас щас кто на кого молится? Или уже не молится?
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