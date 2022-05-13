Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44226
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 12:42
5 июня 2022 года состоится референдум по поправкам в Конституцию. Во все колокола бьют о торжестве казахстанской демократии. Мол, основные направления развития государства решает народ. Все это слова.
Читать новость
Читать новость
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 12:42
Цитата:
Цирк
Первое - это то, что отменяется статус Елбасы
Цирк
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 13:36
Цитата:
Я конечно всё понимаю что старшее поколение хочет выдавать желаемое за действительное но зачем раз за разом подменять понятия в надежде что никто не будет разбираться?
Вопрос на том референдуме не звучал как сохранение старого СССР
Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим
Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ
Юридически всё честно
Старшее поколение помнит референдум, на котором более 90% процентов населения высказались за сохранение Советского Союза
Я конечно всё понимаю что старшее поколение хочет выдавать желаемое за действительное но зачем раз за разом подменять понятия в надежде что никто не будет разбираться?
Вопрос на том референдуме не звучал как сохранение старого СССР
Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим
Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ
Юридически всё честно
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 13:40
Цитата:
Да парадокс
Ельцин президент России хотел управлять единолично без оглядки на президента СССР а теперь ставленник Ельцина что там нудит про геополитическую катастрофу возвращении СССР
Не развались СССР то какой-то там Средний половник КГБ никогда бы не стал президентом огромной страны так что ему молится надо на ельцина....хотя забыл,он и молится,иначе в ЕКБ не появился бы политический храм первого президента))
Чудны дела твои господин Збигнев Бжезинский)
Жажда власти и стремление единолично управлять в своей республике.
Да парадокс
Ельцин президент России хотел управлять единолично без оглядки на президента СССР а теперь ставленник Ельцина что там нудит про геополитическую катастрофу возвращении СССР
Не развались СССР то какой-то там Средний половник КГБ никогда бы не стал президентом огромной страны так что ему молится надо на ельцина....хотя забыл,он и молится,иначе в ЕКБ не появился бы политический храм первого президента))
Чудны дела твои господин Збигнев Бжезинский)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2193
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 16:55
Цитата:
Брехать то не надо!
В референдуме было определение:
считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик.
Федерация это Единое Государство с федеративным устройством, а не Союз Независимых Государств который получил народ бывшего СССР после преступных решений в Беловежской пуще, это совершенно разные вещи.
[Исправлено: Iney, 13.05.2022 - 17:13]
abaika95:
Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ Юридически всё честно
Народ спрашивали хотите ли вы жить в обновленном союзе в виде федерации независимых государств? Да хотим Вот и получили содружество независимых государств в виде СНГ Юридически всё честно
Брехать то не надо!
В референдуме было определение:
считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой Федерации равноправных суверенных республик.
Федерация это Единое Государство с федеративным устройством, а не Союз Независимых Государств который получил народ бывшего СССР после преступных решений в Беловежской пуще, это совершенно разные вещи.
[Исправлено: Iney, 13.05.2022 - 17:13]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3021
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 21:53
Был недавно в Астане и встречался с одноклассником работающим каким то клерком в Акорде, так вот главное в референдуме: - это первое: - убрать всякое напоминание о бывшем президенте, членах его семьи, о его неприкосновенности и его льготах и прочая связанное с ним, и второе: - это о земле и недрах принадлежащих якобы народу - это делается для того что бы впоследствии надавить на ВСЕМОГУЩИЕ транснациональные концерны в части СРП и пересмотреть его поистину КАБАЛЬНЫЕ условия для нашей страны в пользу Казахстана. Вы даже не представляете СКОЛЬКО денег уходит из страны.
Остальное - словесная и бюрократическая чепуха.
Остальное - словесная и бюрократическая чепуха.
Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 13.05.22 - 22:10
Цитата:
Из Форбса лучше уберите
ACROS:
так вот главное в референдуме: - это первое: - убрать всякое напоминание о бывшем президенте, членах его семьи,
так вот главное в референдуме: - это первое: - убрать всякое напоминание о бывшем президенте, членах его семьи,
Из Форбса лучше уберите
Re: Николай ВОРОНИН: Неоправданные траты
Отправлено: 14.05.22 - 02:14
Цитата:
Что-то мне это напоминает. У вас щас кто на кого молится? Или уже не молится?
abaika95:
Не развались СССР то какой-то там Средний половник КГБ никогда бы не стал президентом огромной страны так что ему молится надо на ельцина....хотя забыл,он и молится,иначе в ЕКБ не появился бы политический храм первого президента))
Не развались СССР то какой-то там Средний половник КГБ никогда бы не стал президентом огромной страны так что ему молится надо на ельцина....хотя забыл,он и молится,иначе в ЕКБ не появился бы политический храм первого президента))
Что-то мне это напоминает. У вас щас кто на кого молится? Или уже не молится?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать