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≡ Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44226
Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
Отправлено: 13.05.22 - 16:18
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Примечательно, что фирма внука Назарбаева, несмотря на победу в тендере более чем на Т9 млрд, с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12625
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 16:18
#1
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Крутой у нас был президент..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
827
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 18:35
#2
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Цитата:
Т9 028 671 600

Цитата:
более чем на Т9 млрд

Цитата:
в виде налогов лишь Т33 558 Источник:

А давайте не уподобляться американцам - считаю, что писать: "9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета.
Как считаете?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1227
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 19:45
#3
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9 млрд это 25 млн долларов по курсам того года. Что это за ПО за такую сумму?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24863
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 19:50
#4
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Цитата:

с 2017 года по 1 число отчетного периода 2022 года, по данным комитета государственных доходов, заплатила в виде налогов лишь Т33 558.

За 6 лет, заплатил налогов, аж 33 558 тенге... 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16408
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 20:22
#5
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Цитата:
olegggon:
9 млрд это 25 млн долларов по курсам того года. Что это за ПО за такую сумму?

Ворд и эксель наверное :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16408
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 20:23
#6
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Цитата:
electro:
"9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета. Как считаете?

Для вашего менталитета подходит еще один памятник поставить за это :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12413
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 20:29
#7
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Цитата:
electro:
"9 млрд тенге", вполне подходит для нашего менталитета. Как считаете?

Самое смешное окажется что вы пишите из России)
И да подходит)
Как раз какого-нибудь Ростовскому гаишнику во дворец поместится
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5248
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 13.05.22 - 23:21
#8
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Камень в огород госдоходов закинули, каков будет ответ. Действительно, в чем заковыка, почему так мало налогов оплачено, где прокуроры и прочие ????
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16408
Re: Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком»...
Отправлено: 14.05.22 - 01:25
#9
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Цитата:
Данная закупка была проведена еще в декабре 2019 года.

А че только щас заметили? Команды не было, или запретили замечать?))
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