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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:14
Цитата:
Так и должно быть. Иначе лопнешь от переедания
111:
Вообще очередь за сахаром мне напомнило очередь за комментами во Флуде тут.. Вот например первые желанные полтора килограмма..
Вообще очередь за сахаром мне напомнило очередь за комментами во Флуде тут.. Вот например первые желанные полтора килограмма..
Так и должно быть. Иначе лопнешь от переедания
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:16
Цитата:
Не надо драматизировать. Подожди минуточку, когда следующий оставит комментарий - и можешь дальше наматывать))
111:
Вот бы и с написанием комментариев так, если живут два человека в семье можно написать целых два комментария во Флуде!
Вот бы и с написанием комментариев так, если живут два человека в семье можно написать целых два комментария во Флуде!
Не надо драматизировать. Подожди минуточку, когда следующий оставит комментарий - и можешь дальше наматывать))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:19
Модераторы, ой, охрана ТРЦ начала за мной следить.
Всеми правдами и неправдами пробираюсь обратно на фору, ой в их центр, вырываю заветный пакетик и...
Там целых два кило!
Заблаговременно переодевшись, быстро расплачиваюсь и прячу заветный Товар в автомобиль!
Итого 8 кило!
Всеми правдами и неправдами пробираюсь обратно на фору, ой в их центр, вырываю заветный пакетик и...
Там целых два кило!
Заблаговременно переодевшись, быстро расплачиваюсь и прячу заветный Товар в автомобиль!
Итого 8 кило!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:25
Цитата:
Сейчас пойму о ком речь..
maxsaf:
Он назвал это чудовищной идеологией, ты поддакнул. А
Он назвал это чудовищной идеологией, ты поддакнул. А
Сейчас пойму о ком речь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:25
Цитата:
При этом другие форумч. Ой покупатели тоже успели сделать покупки в перерывах пока ты бегал. Так что все ОК))
111:
Итого 8 кило!
Итого 8 кило!
При этом другие форумч. Ой покупатели тоже успели сделать покупки в перерывах пока ты бегал. Так что все ОК))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:26
Цитата:
Ты уж постарайся если не получается - возьми паузу
111:
Сейчас пойму о ком речь..
Сейчас пойму о ком речь..
Ты уж постарайся если не получается - возьми паузу
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:51
Цитата:
Да, пауза какая то у меня .
Купил кросовки, на последние деньги, моя заставила .
Теперь мою..
Отмываю то есть..
С колбасой .
maxsaf:
если не получается - возьми паузу
если не получается - возьми паузу
Да, пауза какая то у меня .
Купил кросовки, на последние деньги, моя заставила .
Теперь мою..
Отмываю то есть..
С колбасой .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:51
Цитата:
Не вижу, ну пока еще во Флуд не заходил..
maxsaf:
Ой покупатели тоже успели сделать покупки в перерывах пока ты бегал.
Ой покупатели тоже успели сделать покупки в перерывах пока ты бегал.
Не вижу, ну пока еще во Флуд не заходил..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5054
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:23
Цитата:
---Отдаю тебе свою очередь - пиши
111:
можно написать целых два комментария во Флуде!
можно написать целых два комментария во Флуде!
---Отдаю тебе свою очередь - пиши
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24863
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:27
Цитата:
Покажи, я себе тоже, хочу Зимние купить...
111:
Купил кросовки, на последние деньги, моя заставила .
Купил кросовки, на последние деньги, моя заставила .
Покажи, я себе тоже, хочу Зимние купить...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:47
Цитата:
Эй, в смысле отдаю. Продаю)))
Гога:
---Отдаю тебе свою очередь - пиши
---Отдаю тебе свою очередь - пиши
Эй, в смысле отдаю. Продаю)))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:50
Цитата:
Вот, просто так ходили и вдруг увидела и сказала купи.
Хотя я в сланцах привык после зимы ходить.
Купил, лишь бы она довольна была и ждала до зарплаты 20го числа, потому что денег уже нет..
drakon:
Покажи, я себе тоже, хочу Зимние купить...
Покажи, я себе тоже, хочу Зимние купить...
Вот, просто так ходили и вдруг увидела и сказала купи.
Хотя я в сланцах привык после зимы ходить.
Купил, лишь бы она довольна была и ждала до зарплаты 20го числа, потому что денег уже нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:52
Цитата:
Не, тут теперь надо только через Тимура решать.
А вдруг это клевета, брехня и тд?
Сами же думали правила и неохота по пустяку уходить в режим забвения..
Гога:
Отдаю тебе свою очередь - пиши
Отдаю тебе свою очередь - пиши
Не, тут теперь надо только через Тимура решать.
А вдруг это клевета, брехня и тд?
Сами же думали правила и неохота по пустяку уходить в режим забвения..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:53
Цитата:
Готов конечно купить, но как расчитываться?
Или бартер на бартер, вы пишите, я поддакиваю два раза подряд?
А как же мои мысли?
maxsaf:
, в смысле отдаю. Продаю)))
, в смысле отдаю. Продаю)))
Готов конечно купить, но как расчитываться?
Или бартер на бартер, вы пишите, я поддакиваю два раза подряд?
А как же мои мысли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 22:07
Цитата:
А сколько их? И есть ли они вообще?)) Хотелось бы оценить масштаб проблемы
111:
А как же мои мысли?
А как же мои мысли?
А сколько их? И есть ли они вообще?)) Хотелось бы оценить масштаб проблемы
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