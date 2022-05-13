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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44226
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3092
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 13:53
Цитата:
ну просто так это конечно притянуто за уши. Как минимум если не нацизм, то НАТО точно не нужно под боком, хотя судя по всему теперь НАТО будет вообще со всех сторон. Время покажет.
111:
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..
ну просто так это конечно притянуто за уши. Как минимум если не нацизм, то НАТО точно не нужно под боком, хотя судя по всему теперь НАТО будет вообще со всех сторон. Время покажет.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 14:33
Цитата:
При этом российские чиновники,олигархи
учат там детей и покупают виллы))
Цитата:
Так уничтожили что в Палестине людей не осталось до сих пор?)Цитата:
Про народы Сибири,Кавказа будем вспоминать как россия уничтожала народы?) А потом и советский союз)
Цитата:
В которых главную скрипку завода войны сыграла Россия и СССР))
Цитата:
ГУЛАГ это другое ?
Цитата:
Берлин, Грозный, Мариуполь,это другое)
Цитата:
Идеология малого обиженного народа какая-то)))
Имперцы ещё называются блин)
Skeptic:
На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.
На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.
При этом российские чиновники,олигархи
учат там детей и покупают виллы))
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Так уничтожили что в Палестине людей не осталось до сих пор?)Цитата:
Skeptic:
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Про народы Сибири,Кавказа будем вспоминать как россия уничтожала народы?) А потом и советский союз)
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
В которых главную скрипку завода войны сыграла Россия и СССР))
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
ГУЛАГ это другое ?
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
Берлин, Грозный, Мариуполь,это другое)
Цитата:
Skeptic:
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
Идеология малого обиженного народа какая-то)))
Имперцы ещё называются блин)
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 14:35
Цитата:
Может это Россия под боком у НАТО?
Страны восточной Европы не насильно а сами захотели вступить в НАТО так-то как сейчас фины и шведы хотят))
Кого опасаются интересно?)
Сергей_я:
то НАТО точно не нужно под боком
то НАТО точно не нужно под боком
Может это Россия под боком у НАТО?
Страны восточной Европы не насильно а сами захотели вступить в НАТО так-то как сейчас фины и шведы хотят))
Кого опасаются интересно?)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12623
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 15:16
Цитата:
Ну теперь осталось на финов или шведов напасть.
Всего то ничего..
Сергей_я:
то НАТО точно не нужно под боком
то НАТО точно не нужно под боком
Ну теперь осталось на финов или шведов напасть.
Всего то ничего..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 15:27
Цитата:
Нельзя
У россиян с молоком матери впиталась чувство о том что на финнов лучше не нападать))
111:
Ну теперь осталось на финов или шведов напасть. Всего то ничего..
Ну теперь осталось на финов или шведов напасть. Всего то ничего..
Нельзя
У россиян с молоком матери впиталась чувство о том что на финнов лучше не нападать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5054
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 16:41
Цитата:
111:-----А ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей». Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы… Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу! Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви. Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока! Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял: немцев — 2 389 560 чел., японцев — 639 635, венгров — 513 767, румын — 187 370, австрийцев — 156 682, чехов и словаков — 129 977, поляков — 60 260, итальянцев — 48 957, французов — 23 136, голландцев — 14 729, финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010, люксембуржцев — 1 652, датчан — 457, испанцев — 452, норвежцев — 101, шведов — 72. На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев. ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ОНИ 8 МАЯ - ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА. РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, С 9 МАЯ, С ДНЕМ СЛАВЫ И ПАМЯТИ!!! Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!
Раз вошла во вкус, это ведь как в Германии когда то, не остановится..
Раз вошла во вкус, это ведь как в Германии когда то, не остановится..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2193
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 17:16
Цитата:
о России, которая сегодня представляет собой самую прямую угрозу мировому порядку с ее варварской войной против Украины, тревожащими нас связями с Китаем и призывом к новым непредсказуемым международным отношениям", - заявила она.
Не понятны такие тревожные волнения в ЕС. При чем здесь военная операция на Украине и связь России с Китаем?
Сколько было за последние 30 лет военных операций США и ЕС? ;;
о России, которая сегодня представляет собой самую прямую угрозу мировому порядку с ее варварской войной против Украины, тревожащими нас связями с Китаем и призывом к новым непредсказуемым международным отношениям", - заявила она.
Не понятны такие тревожные волнения в ЕС. При чем здесь военная операция на Украине и связь России с Китаем?
Сколько было за последние 30 лет военных операций США и ЕС? ;;
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 870
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 17:38
Сейчас модно не любить Россию. И Абайка строго придерживается этой моды, ну и оплата за поддержку русофобских настроений опять же вероятно выше, чем за какой нибудь проакиматовский пассаж. Тут Сорос платит, а он дядька не бедный.Хотя по большому счету он знает, что Россия против америкосов просто ангел. Сколько они демократий (читай жертв) в угоду установленному ими же пресловутому "мировому порядку" принесено по всему миру не счесть. Но там он язык держал в другом месте.
[Исправлено: Дантист, 13.05.2022 - 17:41]
[Исправлено: Дантист, 13.05.2022 - 17:41]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 870
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 17:39
Сейчас модно не любить Россию. И Абайка строго придерживается этой моды, ну и оплата за поддержку русофобских настроений опять же вкроятно выше, чем за какой нибудь проакиматовский пассаж. Тут Сорос платит, а он дядька не бедный.Хотя по большому счету он знает, что Россия против америкосов просто ангел. Сколько они демократий (читай жертв) в угоду установленному ими же пресловутому "мировому порядку" принесли по всему миру не счесть. Но там он язык держал в другом месте.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 18:07
Цитата:
Да надоело про ЖКХ писать
Буду геополитические темы поднимать
Главное что там что тут вас корежит почему-то)) Цитата:
Я её ввел так-то
Ещё до войны
Цитата:
Я боюсь США потому и молчу про ее власть и армию
США они то мощнейшая сверхдержава мира
А Россия так
Северная африка
Да и интересно что мешает России напасть на США и не держать язык в другом месте?
Россия же чето по вашим словам там могит или могёт?))
Дантист:
опять же вероятно выше, чем за какой нибудь проакиматовский пассаж. Тут Сорос платит, а он дядька не бедный
опять же вероятно выше, чем за какой нибудь проакиматовский пассаж. Тут Сорос платит, а он дядька не бедный
Да надоело про ЖКХ писать
Буду геополитические темы поднимать
Главное что там что тут вас корежит почему-то)) Цитата:
Дантист:
Сейчас модно не любить Россию. И Абайка строго придерживается этой моды
Сейчас модно не любить Россию. И Абайка строго придерживается этой моды
Я её ввел так-то
Ещё до войны
Цитата:
Дантист:
Сколько они демократий (читай жертв) в угоду установленному ими же пресловутому "мировому порядку" принесли по всему миру не счесть. Но там он язык держал в другом месте.
Сколько они демократий (читай жертв) в угоду установленному ими же пресловутому "мировому порядку" принесли по всему миру не счесть. Но там он язык держал в другом месте.
Я боюсь США потому и молчу про ее власть и армию
США они то мощнейшая сверхдержава мира
А Россия так
Северная африка
Да и интересно что мешает России напасть на США и не держать язык в другом месте?
Россия же чето по вашим словам там могит или могёт?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1288
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 22:02
Цитата:
А заморозка средств Центробанка РФ это не угроза мировым финансам?!
А санкции против России это не угроза спада мировой экономики?
Как Россия с её 2% мирового ВВП может поставить на уши весь мир?!
Англичане уже с ума сходят. Объявили санкции бабушке Алины Кабаевой с формулировкой:
Цитата:
Кстати, я уже писал на форуме, что наступают тяжёлые времена. И легче других будет в тех странах, которые смогут себя прокормить и обогреть.
[Исправлено: serg kost, 13.05.2022 - 22:12]
Я хочу сказать о России, которая сегодня представляет собой самую прямую угрозу мировому порядку
А заморозка средств Центробанка РФ это не угроза мировым финансам?!
А санкции против России это не угроза спада мировой экономики?
Как Россия с её 2% мирового ВВП может поставить на уши весь мир?!
Англичане уже с ума сходят. Объявили санкции бабушке Алины Кабаевой с формулировкой:
Цитата:
«Мы фокусируемся и разоблачаем теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто подстрекает путинскую агрессию до тех пор, пока Украина не победит»,— пояснила цель новых санкций Лиз Трасс.
Кстати, я уже писал на форуме, что наступают тяжёлые времена. И легче других будет в тех странах, которые смогут себя прокормить и обогреть.
[Исправлено: serg kost, 13.05.2022 - 22:12]
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