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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 32 из 33«1...30313233»
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:14
#466
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Цитата:
111:
Вообще очередь за сахаром мне напомнило очередь за комментами во Флуде тут.. Вот например первые желанные полтора килограмма..

Так и должно быть. Иначе лопнешь от переедания :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:16
#467
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Цитата:
111:
Вот бы и с написанием комментариев так, если живут два человека в семье можно написать целых два комментария во Флуде!

Не надо драматизировать. Подожди минуточку, когда следующий оставит комментарий - и можешь дальше наматывать))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:19
#468
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Модераторы, ой, охрана ТРЦ начала за мной следить.
Всеми правдами и неправдами пробираюсь обратно на фору, ой в их центр, вырываю заветный пакетик и...
Там целых два кило!
Заблаговременно переодевшись, быстро расплачиваюсь и прячу заветный Товар в автомобиль!





Итого 8 кило!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:25
#469
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Цитата:
maxsaf:
Он назвал это чудовищной идеологией, ты поддакнул. А

Сейчас пойму о ком речь..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:25
#470
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Цитата:
111:
Итого 8 кило!

При этом другие форумч. Ой покупатели тоже успели сделать покупки в перерывах пока ты бегал. Так что все ОК))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:26
#471
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Цитата:
111:
Сейчас пойму о ком речь..

Ты уж постарайся :lol: если не получается - возьми паузу :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:51
#472
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Цитата:
maxsaf:
если не получается - возьми паузу


Да, пауза какая то у меня .
Купил кросовки, на последние деньги, моя заставила .
Теперь мою..
Отмываю то есть..



С колбасой .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 20:51
#473
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Цитата:
maxsaf:
Ой покупатели тоже успели сделать покупки в перерывах пока ты бегал.

Не вижу, ну пока еще во Флуд не заходил..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5054
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:23
#474
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Цитата:
111:
можно написать целых два комментария во Флуде!

---Отдаю тебе свою очередь - пиши
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24863
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:27
#475
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Цитата:
111:
Купил кросовки, на последние деньги, моя заставила .

Покажи, я себе тоже, хочу Зимние купить... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:47
#476
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Цитата:
Гога:
---Отдаю тебе свою очередь - пиши

Эй, в смысле отдаю. Продаю)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:50
#477
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Цитата:
drakon:
Покажи, я себе тоже, хочу Зимние купить...

Вот, просто так ходили и вдруг увидела и сказала купи.
Хотя я в сланцах привык после зимы ходить.
Купил, лишь бы она довольна была и ждала до зарплаты 20го числа, потому что денег уже нет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:52
#478
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Цитата:
Гога:
Отдаю тебе свою очередь - пиши

Не, тут теперь надо только через Тимура решать.
А вдруг это клевета, брехня и тд?
Сами же думали правила и неохота по пустяку уходить в режим забвения..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12623
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 21:53
#479
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Цитата:
maxsaf:
, в смысле отдаю. Продаю)))

Готов конечно купить, но как расчитываться?
Или бартер на бартер, вы пишите, я поддакиваю два раза подряд?
А как же мои мысли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16405
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.05.22 - 22:07
#480
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Цитата:
111:
А как же мои мысли?

А сколько их? И есть ли они вообще?)) Хотелось бы оценить масштаб проблемы :lol:
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