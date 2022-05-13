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≡ Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44226
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
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Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния во время военных действий могут быть приравнены к военным преступлениям.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15255
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 16:41
#15
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Цитата:
Нурбанчик:
Чтобы не быть голословным, ссылки приведите, где Сербия совершала геноцид и бомбила Сараево.

Редко заходите, Нурбанчик. У абайки принято его словам верить просто так, равно как и Россия виновата во всём - это аксиома и не требует доказательств. :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12413
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 20:19
#16
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Цитата:
Нурбанчик:
Чтобы не быть голословным, ссылки приведите, где Сербия совершала геноцид и бомбила Сараево.

Я понимаю что у вас такая тактика что без ссылки нет и события
Но я очень не люблю доказыать что вода мокрая
Загуглите пожалуйста "осада Сараево" и "резня в Сребренице" и будет вам понятно за что потом бомбили Белград
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15255
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 20:27
#17
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Цитата:
Нурбанчик:
Да уж, и этот президент США накачивает Украину вооружением....

Этодругое (с). Это ж демократическое оружие было, а не из "Мордора".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16400
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 20:31
#18
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Цитата:
abaika95:
12 раз предлагали ввести миротворцев на Донбасс

Тех которые постановы снимают с отравляющими веществами?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15255
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 20:35
#19
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Цитата:
abaika95:
за что потом бомбили Белград

У военных действий всегда только одна цель. Остальное - просто повод.
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