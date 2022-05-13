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Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
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