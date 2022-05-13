Отправлено: - 20:19

Нурбанчик:

Чтобы не быть голословным, ссылки приведите, где Сербия совершала геноцид и бомбила Сараево.

Цитата:Я понимаю что у вас такая тактика что без ссылки нет и событияНо я очень не люблю доказыать что вода мокраяЗагуглите пожалуйста "осада Сараево" и "резня в Сребренице" и будет вам понятно за что потом бомбили Белград