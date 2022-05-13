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Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
Программное обеспечение на 9 млрд тенге купил «Транстелеком» у своего соучредителя – фирмы внука Назарбаева
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