Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
Да согласен Те ответы которые вы не можете оспорить надо объявить неправильными тогда легче жить) Цитата:
lavprof: это не аргумент, это просто мое мнение о ваших обильных словоизлияниях, там даже написано "Я думаю") просто когда ищешь что выдернуть и как перевернуть, видимо не все замечается)
А ваше мнение это не аргументы? Или у вас аргументы только то что вам Кремль пишет для методичек?)) И ваш термин "я думаю" означает что вы просто ДУМАЕТЕ но не аргументируете?)) Хех) ну и учителя у нас пошли конечно)
А есть детские фото Зеленского? Одевал он в детстве военную форму, или нет? И если одевал, то какие на форме были знаки различия? А если не одевал, то может дело как раз в этом? Не патриот он с детства.
В отличие от Башара Асада, Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, которые не имели другого гражданства, кроме своей страны.
serg kost: Представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале рассказал лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Этот тот Киева котрый сбежал с Украины и выступает у соловья сейчас?)) Сергей не позортесь иначе мы так до Обсуждений фейков московского комсомольца дойдем Цитата:
serg kost: А есть детские фото Зеленского?
Есть Цитата:
serg kost: Одевал он в детстве военную форму, или нет?
На 9 мая нет потомучто раньше не играли в карнавал Цитата:
serg kost: И если одевал, то какие на форме были знаки различия?
Не одевал Цитата:
serg kost: А если не одевал, то может дело как раз в этом? Не патриот он с детства.
Путин одевал форму на 9 мая? Цитата:
serg kost: В отличие от Башара Асада, Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, которые не имели другого гражданства, кроме своей страны.
Хорошая компания Путина тут не хватает и Бен Ладена и Батьки и можно ещё Кима)
Mr_negotive: День Победы - это не ПРАЗДНИК. Праздновать тут нечего! Праздник был только один раз - 9 мая 1945 года. И всё. Один лишь раз! Всё остальное - это День Памяти и Скорби!
---------А ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей». Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы… Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу! Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви. Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока! Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял: немцев — 2 389 560 чел., японцев — 639 635, венгров — 513 767, румын — 187 370, австрийцев — 156 682, чехов и словаков — 129 977, поляков — 60 260, итальянцев — 48 957, французов — 23 136, голландцев — 14 729, финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010, люксембуржцев — 1 652, датчан — 457, испанцев — 452, норвежцев — 101, шведов — 72. На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев. ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ОНИ 8 МАЯ - ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА. РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, С 9 МАЯ, С ДНЕМ СЛАВЫ И ПАМЯТИ!!! Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!
куда пошли? Какие учителя? Вы что-то совсем путаете.
Цитата:
abaika95: А ваше мнение это не аргументы
Мое мнение лично о ваших мотивах никак не может являться аргументом в споре на тему детей в военной форме. Это мое мнение о ваших мотивах и не более. Мое мнение о детях в военной форме, где я будут приводить какие-то доводы для доказательства своей точки зрения, уже будет моим аргументом.
Цитата:
abaika95: вы не можете оспорить
А я пытался?) есть такое мнение, что спорить с "некоторыми личностями" бесполезно, они на "своей территории" и задавят там своим "авторитетом")) Считайте, что свои слова я считаю аксиомой)
У жены Зеленского уже есть квартира в Лондоне.Цитата:
abaika95: Есть
Но ты не покажешь. Значит выдумал. Зато есть взрослый Зеленский в военной форме:
Сразу видно, что бравый солдат! И без знаков различия... Хотя он не военнослужащий, как и дети в военной форме. Или Зеленский не предатель? От недвижимости в Крыму он ещё не отказался? Платит налог на имущество в России?
Насчёт детей в военной форме. Что-то не видно замученных или плаксивых детишек. Все улыбаются и очень рады своему внешнему виду.
Приходилось делать фотосессии, где родители сами одевают на своих детей военную форму. Ни разу не видел протестов от детей. Часто приходится делать коллажи, которые дают на обработку другие фотографы. Дети в школах сами выбирают, как они хотят выглядеть на фото. У мальчиков коллаж в виде пограничника, танкиста, лётчика, моряка или мотострелка на первом месте.
Гога: На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др.
У испанцев положим были не дивизии а дивизия набранная из преступников и радикалов Но ее Франко вывел из войны ещё в 43 году Французские добровольцы воевали в Одном легионе точнее полку,финны вообще воевали за свои земли которые СССР отобрал в зимней войне 39/40 года)) Цитата:
Гога: В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех
Чех или немец из судет? Цитата:
Гога: шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань
Это тот же французский полк (см выше) и да где же эта названная дивизия воевала на территории СССР?))Цитата:
Гога: Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу!
А советский союз объявил Испании и Дании войну? И да почему Франко никто не судил после войны и он спокойно правил до 70ых годов и СССР не возмущался?))
Гога: Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч
Ой как батенька то лукаво А русские власовцы из РОА? РОНА? Казаки из Казачьего стана и 15 кавелерийского корпуса сс ? Дивизия Руссланд? 30ая добровольческая дивизия СС? 1 русская нац бригада сс дружина? В общем из 1,2 млн советских воевавших за Германию русских и казаков было 400 тыс и это самый большой процент среди всех Может это гражданская война русского народа была а не великая отечественная? Немцы просто за одну сторону выступили) Цитата:
Гога: поляков — 60 260,
Интересно откуда поляки взялись в советском плену?) Ааа точно,это те кого в Катынском лесу не добили при разделе Польши да? Цитата:
Гога: шведов — 72
Вот это вообще страшно Швеция вела подлую войну против СССР послав 100 человек? Цитата:
Гога: ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
Так вы опредилитесь что вы празднуете ? День победы над Европой? Освобождение Европы? Или победу над нацизмом? Цитата:
Гога: Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!
Поделитесь этими фактами с детьми и внуками чтобы они выросли такими же как вы дилетантами не разбирающимся в своей же истории но орущие везде о фейковом величии)
lavprof: куда пошли? Какие учителя? Вы что-то совсем путаете
Ууу батенька у вас как всегда как к стенке прижали сразу нечленораздельное что-то несёте) Цитата:
serg kost: У жены Зеленского уже есть квартира в Лондоне
У дочери Путина есть дворец во Франции Предательница?Цитата:
serg kost: Но ты не покажешь. Значит выдумал.
Я выдумал что есть фото маленького зеленского? До чего же я опустился,с кем я веду диалог.....))Цитата:
serg kost: Сразу видно, что бравый солдат! И без знаков различия...
А он щас коспплеит кого-то как дети 9 мая?
Так понятно Значит мой тезис про детей которых одевают в советский военнопленных в точку попал Раз у одного тут лахтинского уже второй день какой-то невнятный поток аргументов и всё мимо)) Цитата:
serg kost: Что-то не видно замученных или плаксивых детишек. Все улыбаются и очень рады своему внешнему виду.
Я конечно мог бы скинуть сюда ссылку на фотку где тройняшки орут от страха одетые в форму пленных сидя в коляске стилизованной под танк) но тебя же в Гугле забанили Потому ты и не увидишь ссылку Цитата:
serg kost: Ты так и не ответил: когда на Украину выезжаем?
Приезжай завтра Желательно на банковую улицу знаешь какого города Фото отчёта жду к вечеру субботы, ты же не сливаешся никогда)
Купил ей муж, а не отец. И у Путина нет второго гражданства, в отличие от...Цитата:
abaika95: А он щас коспплеит кого-то как дети 9 мая?
А он с детства не имеет понятия о военной форме. Вот и взрослый выглядит в форме как мешок. Не боец он в душе, а тряпка. Потому и подготовил запасной аэродром в Лондоне. А у нас всегда была очередь желающих поступить в военно-патриотические клубы Океан и Альбатрос, а также в кадетские классы. Эти дети никогда в Лондон не сбегут.
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