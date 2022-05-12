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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44226
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
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Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.


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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:16
#150
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Цитата:
гражданин СССР:
Фантастические познания в географии

Согласен поэтому и не считаю Сталина гением и даже умным человеком
Просто рядовой Туркменбаши волею случая ставший владельцем 1/6 части суши
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
661
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:35
#151
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Цитата:
abaika95:
Пример можно?)

90% ваших ответов мне)
Цитата:
abaika95:
Уже и до такого Аргумента дошли?

это не аргумент, это просто мое мнение о ваших обильных словоизлияниях, там даже написано "Я думаю") просто когда ищешь что выдернуть и как перевернуть, видимо не все замечается)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:46
#152
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Цитата:
lavprof:
90% ваших ответов мне)

Да согласен
Те ответы которые вы не можете оспорить надо объявить неправильными тогда легче жить)
Цитата:
lavprof:
это не аргумент, это просто мое мнение о ваших обильных словоизлияниях, там даже написано "Я думаю") просто когда ищешь что выдернуть и как перевернуть, видимо не все замечается)

А ваше мнение это не аргументы? Или у вас аргументы только то что вам Кремль пишет для методичек?)) И ваш термин "я думаю" означает что вы просто ДУМАЕТЕ но не аргументируете?)) Хех) ну и учителя у нас пошли конечно)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1286
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 15:13
#153
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Представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале рассказал лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

А есть детские фото Зеленского?
Одевал он в детстве военную форму, или нет?
И если одевал, то какие на форме были знаки различия?
А если не одевал, то может дело как раз в этом? Не патриот он с детства.

В отличие от Башара Асада, Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, которые не имели другого гражданства, кроме своей страны.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 16:03
#154
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Цитата:
serg kost:
Представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале рассказал лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Этот тот Киева котрый сбежал с Украины и выступает у соловья сейчас?))
Сергей не позортесь иначе мы так до Обсуждений фейков московского комсомольца дойдем Цитата:
serg kost:
А есть детские фото Зеленского?

Есть Цитата:
serg kost:
Одевал он в детстве военную форму, или нет?

На 9 мая нет потомучто раньше не играли в карнавал
Цитата:
serg kost:
И если одевал, то какие на форме были знаки различия?

Не одевал
Цитата:
serg kost:
А если не одевал, то может дело как раз в этом? Не патриот он с детства.

Путин одевал форму на 9 мая? Цитата:
serg kost:
В отличие от Башара Асада, Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, которые не имели другого гражданства, кроме своей страны.

Хорошая компания Путина тут не хватает и Бен Ладена и Батьки и можно ещё Кима)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5053
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 16:31
#155
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Цитата:
Mr_negotive:
День Победы - это не ПРАЗДНИК. Праздновать тут нечего! Праздник был только один раз - 9 мая 1945 года. И всё. Один лишь раз! Всё остальное - это День Памяти и Скорби!
---------А ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей». Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы… Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу! Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви. Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока! Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял: немцев — 2 389 560 чел., японцев — 639 635, венгров — 513 767, румын — 187 370, австрийцев — 156 682, чехов и словаков — 129 977, поляков — 60 260, итальянцев — 48 957, французов — 23 136, голландцев — 14 729, финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010, люксембуржцев — 1 652, датчан — 457, испанцев — 452, норвежцев — 101, шведов — 72. На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев. ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ОНИ 8 МАЯ - ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА. РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, С 9 МАЯ, С ДНЕМ СЛАВЫ И ПАМЯТИ!!! Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
661
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 16:43
#156
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Цитата:
abaika95:
у нас пошли конечно

куда пошли? Какие учителя? Вы что-то совсем путаете.

Цитата:
abaika95: А ваше мнение это не аргументы

Мое мнение лично о ваших мотивах никак не может являться аргументом в споре на тему детей в военной форме. Это мое мнение о ваших мотивах и не более. Мое мнение о детях в военной форме, где я будут приводить какие-то доводы для доказательства своей точки зрения, уже будет моим аргументом.

Цитата:
abaika95:
вы не можете оспорить

А я пытался?) есть такое мнение, что спорить с "некоторыми личностями" бесполезно, они на "своей территории" и задавят там своим "авторитетом")) Считайте, что свои слова я считаю аксиомой)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1286
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 16:57
#157
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У жены Зеленского уже есть квартира в Лондоне.Цитата:
abaika95:
Есть

Но ты не покажешь. Значит выдумал.
Зато есть взрослый Зеленский в военной форме:

Сразу видно, что бравый солдат! И без знаков различия...
Хотя он не военнослужащий, как и дети в военной форме. Или Зеленский не предатель? От недвижимости в Крыму он ещё не отказался? Платит налог на имущество в России?

Насчёт детей в военной форме.
Что-то не видно замученных или плаксивых детишек. Все улыбаются и очень рады своему внешнему виду.

Там ещё много фото по ссылке:

Приходилось делать фотосессии, где родители сами одевают на своих детей военную форму. Ни разу не видел протестов от детей.
Часто приходится делать коллажи, которые дают на обработку другие фотографы. Дети в школах сами выбирают, как они хотят выглядеть на фото.
У мальчиков коллаж в виде пограничника, танкиста, лётчика, моряка или мотострелка на первом месте.

Ты так и не ответил: когда на Украину выезжаем?

[Исправлено: serg kost, 13.05.2022 - 17:03]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 17:42
#158
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Цитата:
Гога:
Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков.

Англичане,французы,шведы,швейцарцы,португальцы,ирландцы, исландцы тоже? Цитата:
Гога:
На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др.

У испанцев положим были не дивизии а дивизия набранная из преступников и радикалов
Но ее Франко вывел из войны ещё в 43 году
Французские добровольцы воевали в Одном легионе точнее полку,финны вообще воевали за свои земли которые СССР отобрал в зимней войне 39/40 года))
Цитата:
Гога:
В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех

Чех или немец из судет?
Цитата:
Гога:
шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань

Это тот же французский полк (см выше) и да где же эта названная дивизия воевала на территории СССР?))Цитата:
Гога:
Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу!

А советский союз объявил Испании и Дании войну?
И да почему Франко никто не судил после войны и он спокойно правил до 70ых годов и СССР не возмущался?))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 17:52
#159
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Цитата:
Гога:
Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч

Ой как батенька то лукаво
А русские власовцы из РОА? РОНА? Казаки из Казачьего стана и 15 кавелерийского корпуса сс ? Дивизия Руссланд? 30ая добровольческая дивизия СС? 1 русская нац бригада сс дружина? В общем из 1,2 млн советских воевавших за Германию русских и казаков было 400 тыс и это самый большой процент среди всех
Может это гражданская война русского народа была а не великая отечественная? Немцы просто за одну сторону выступили)
Цитата:
Гога:
поляков — 60 260,

Интересно откуда поляки взялись в советском плену?) Ааа точно,это те кого в Катынском лесу не добили при разделе Польши да?
Цитата:
Гога:
шведов — 72

Вот это вообще страшно
Швеция вела подлую войну против СССР послав 100 человек?
Цитата:
Гога:
ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ,

Так вы опредилитесь что вы празднуете ?
День победы над Европой? Освобождение Европы? Или победу над нацизмом? Цитата:
Гога:
Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!

Поделитесь этими фактами с детьми и внуками чтобы они выросли такими же как вы дилетантами не разбирающимся в своей же истории но орущие везде о фейковом величии)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 18:02
#160
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Цитата:
lavprof:
куда пошли? Какие учителя? Вы что-то совсем путаете

Ууу батенька у вас как всегда как к стенке прижали сразу нечленораздельное что-то несёте)
Цитата:
serg kost:
У жены Зеленского уже есть квартира в Лондоне

У дочери Путина есть дворец во Франции
Предательница?Цитата:
serg kost:
Но ты не покажешь. Значит выдумал.

Я выдумал что есть фото маленького зеленского?
До чего же я опустился,с кем я веду диалог.....))Цитата:
serg kost:
Сразу видно, что бравый солдат! И без знаков различия...

А он щас коспплеит кого-то как дети 9 мая?

Так понятно
Значит мой тезис про детей которых одевают в советский военнопленных в точку попал
Раз у одного тут лахтинского уже второй день какой-то невнятный поток аргументов и всё мимо)) Цитата:
serg kost:
Что-то не видно замученных или плаксивых детишек. Все улыбаются и очень рады своему внешнему виду.

Я конечно мог бы скинуть сюда ссылку на фотку где тройняшки орут от страха одетые в форму пленных сидя в коляске стилизованной под танк) но тебя же в Гугле забанили
Потому ты и не увидишь ссылку
Цитата:
serg kost:
Ты так и не ответил: когда на Украину выезжаем?

Приезжай завтра
Желательно на банковую улицу знаешь какого города
Фото отчёта жду к вечеру субботы, ты же не сливаешся никогда)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1286
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 18:44
#161
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Цитата:
abaika95:
Приезжай завтра Желательно на банковую улицу знаешь какого города

Ты уже там?
И тебя, не служившего, уже научили разбирать автомат за 12 секунд.
Да, совсем плохо там у вас. Береги себя. Пиши между боями.Цитата:
abaika95:
Я конечно мог бы скинуть сюда ссылку на фотку где тройняшки орут от страха одетые в форму пленных сидя в коляске стилизованной под танк)

Ну скинь. Гугл только довольных детей выдаёт:
Цитата:
http://s16.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/1108916/wr-750.webp
Цитата:
abaika95:
У дочери Путина есть дворец во Франции

Купил ей муж, а не отец. И у Путина нет второго гражданства, в отличие от...Цитата:
abaika95:
А он щас коспплеит кого-то как дети 9 мая?

А он с детства не имеет понятия о военной форме. Вот и взрослый выглядит в форме как мешок. Не боец он в душе, а тряпка. Потому и подготовил запасной аэродром в Лондоне.
А у нас всегда была очередь желающих поступить в военно-патриотические клубы Океан и Альбатрос, а также в кадетские классы. Эти дети никогда в Лондон не сбегут.

[Исправлено: serg kost, 13.05.2022 - 19:03]
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