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≡ «Вот они - деньги налогоплательщиков!» - Посадкой саженцев недоволен житель Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44226
«Вот они - деньги налогоплательщиков!» - Посадкой саженцев недоволен житель Костаная
Отправлено: 13.05.22 - 16:02
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Пенсионер Зейнулкабеден СЕРГАЗИН показал «НГ», как посадили деревья в аллее возле его дома по ул. 5 апреля (между ул. Амангельды и ул. Победы). Он считает, что посадка не соответствует элементарным правилам.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8494
Re: «Вот они - деньги налогоплательщиков!» - Посадкой саженцев...
Отправлено: 13.05.22 - 16:02
#1
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Цитата:
возле его дома по ул. 5 апреля (между ул. Амангельды и ул. Победы).

Цитата:
А вчера, 12 мая, на посадку приехала группа работников.


Как раз вчера одна местная газета отчиталась об акции в честь столетия другой местной газеты по посадке деревьев именно в этом месте. ... с пафосными речами, яркими фото и благими намерениями. Не знаю правда за счет каких средств это делалось.
И оказалось, что не так как надо. Не удивительно, пироги должен печь пирожник...
Вспоминаю, бывшего главреда этой газеты, подавшегося в партию, он не мог рябину от черемухи отличить.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12409
Re: «Вот они - деньги налогоплательщиков!» - Посадкой саженцев...
Отправлено: 13.05.22 - 16:12
#2
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Цитата:
yudjin:
Вспоминаю, бывшего главреда этой газеты, подавшегося в партию, он не мог рябину от черемухи отличить.

Хорошо что гражданские журналисты НГ могут отличить
И по колорадским жукам специалисты к тому же
Это важно сейчас)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
815
«Вот они - деньги налогоплательщиков!» - Посадкой саженцев недоволен житель Костаная
Отправлено: 13.05.22 - 17:18
#3
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Цитата:
Во дворе у пенсионера растут две большие яблони, которые он вырастил сам...

Источник:


По умничать могут все! А по факту не правильно высадил яблони,видимо вообще в первый раз в жизни высаживал деревья! Очень близко к строению. Теперь деревья трутся об шифер и травмируют стволы.

Цитата:
...за воротами - декоративный кустарник

Источник:


И тут у умника косяк...как можно высаживать на таком расстоянии карагач и рябину?

[Исправлено: Iney, 13.05.2022 - 17:25]
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