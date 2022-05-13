Отправлено: - 16:12

yudjin:

Вспоминаю, бывшего главреда этой газеты, подавшегося в партию, он не мог рябину от черемухи отличить.

Цитата:Хорошо что гражданские журналисты НГ могут отличитьИ по колорадским жукам специалисты к тому жеЭто важно сейчас)