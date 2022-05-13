Отправлено: - 16:41

Нурбанчик:

Чтобы не быть голословным, ссылки приведите, где Сербия совершала геноцид и бомбила Сараево.

Цитата:Редко заходите, Нурбанчик. У абайки принято его словам верить просто так, равно как и Россия виновата во всём - это аксиома и не требует доказательств.