Отправлено: - 16:31

Mr_negotive:

День Победы - это не ПРАЗДНИК. Праздновать тут нечего! Праздник был только один раз - 9 мая 1945 года. И всё. Один лишь раз! Всё остальное - это День Памяти и Скорби!

Цитата:---------А ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей». Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы… Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу! Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви. Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока! Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял: немцев — 2 389 560 чел., японцев — 639 635, венгров — 513 767, румын — 187 370, австрийцев — 156 682, чехов и словаков — 129 977, поляков — 60 260, итальянцев — 48 957, французов — 23 136, голландцев — 14 729, финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010, люксембуржцев — 1 652, датчан — 457, испанцев — 452, норвежцев — 101, шведов — 72. На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев. ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ОНИ 8 МАЯ - ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА. РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, С 9 МАЯ, С ДНЕМ СЛАВЫ И ПАМЯТИ!!! Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!