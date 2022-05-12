Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
Да согласен Те ответы которые вы не можете оспорить надо объявить неправильными тогда легче жить) Цитата:
lavprof: это не аргумент, это просто мое мнение о ваших обильных словоизлияниях, там даже написано "Я думаю") просто когда ищешь что выдернуть и как перевернуть, видимо не все замечается)
А ваше мнение это не аргументы? Или у вас аргументы только то что вам Кремль пишет для методичек?)) И ваш термин "я думаю" означает что вы просто ДУМАЕТЕ но не аргументируете?)) Хех) ну и учителя у нас пошли конечно)
А есть детские фото Зеленского? Одевал он в детстве военную форму, или нет? И если одевал, то какие на форме были знаки различия? А если не одевал, то может дело как раз в этом? Не патриот он с детства.
В отличие от Башара Асада, Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, которые не имели другого гражданства, кроме своей страны.
serg kost: Представители офиса Владимира Зеленского вместе со своими семьями получили гражданство Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале рассказал лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Этот тот Киева котрый сбежал с Украины и выступает у соловья сейчас?)) Сергей не позортесь иначе мы так до Обсуждений фейков московского комсомольца дойдем Цитата:
serg kost: А есть детские фото Зеленского?
Есть Цитата:
serg kost: Одевал он в детстве военную форму, или нет?
На 9 мая нет потомучто раньше не играли в карнавал Цитата:
serg kost: И если одевал, то какие на форме были знаки различия?
Не одевал Цитата:
serg kost: А если не одевал, то может дело как раз в этом? Не патриот он с детства.
Путин одевал форму на 9 мая? Цитата:
serg kost: В отличие от Башара Асада, Муамара Каддафи, Милошевича, Саддама Хусейна, которые не имели другого гражданства, кроме своей страны.
Хорошая компания Путина тут не хватает и Бен Ладена и Батьки и можно ещё Кима)
Mr_negotive: День Победы - это не ПРАЗДНИК. Праздновать тут нечего! Праздник был только один раз - 9 мая 1945 года. И всё. Один лишь раз! Всё остальное - это День Памяти и Скорби!
---------А ТЕПЕРЬ ВОТ ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ БОЯТСЯ ТРОГАТЬ ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: с ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ НАС. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! Факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли - испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии др. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС «Скандербей». Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли ни каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, швейцарцы, фламандцы, валонцы… Дания и Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу! Другими словами, в момент нападения, постоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви. Остается историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока! Вместе с ними воевали против СССР целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников Родины - литовская, латышкая и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы и др., всего более 400 тысяч коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному трибуналу. Национальный состав военнопленных в СССР в период с 1941 года и по 1945 год, составлял: немцев — 2 389 560 чел., японцев — 639 635, венгров — 513 767, румын — 187 370, австрийцев — 156 682, чехов и словаков — 129 977, поляков — 60 260, итальянцев — 48 957, французов — 23 136, голландцев — 14 729, финнов — 2 377, бельгийцев — 2 010, люксембуржцев — 1 652, датчан — 457, испанцев — 452, норвежцев — 101, шведов — 72. На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) побывало до полутора миллионов европейцев. ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ОНИ 8 МАЯ - ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА. РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, С 9 МАЯ, С ДНЕМ СЛАВЫ И ПАМЯТИ!!! Поделитесь этими фактами с детьми и внуками, это должны знать и помнить все!
куда пошли? Какие учителя? Вы что-то совсем путаете.
Цитата:
abaika95: А ваше мнение это не аргументы
Мое мнение лично о ваших мотивах никак не может являться аргументом в споре на тему детей в военной форме. Это мое мнение о ваших мотивах и не более. Мое мнение о детях в военной форме, где я будут приводить какие-то доводы для доказательства своей точки зрения, уже будет моим аргументом.
Цитата:
abaika95: вы не можете оспорить
А я пытался?) есть такое мнение, что спорить с "некоторыми личностями" бесполезно, они на "своей территории" и задавят там своим "авторитетом")) Считайте, что свои слова я считаю аксиомой)
У жены Зеленского уже есть квартира в Лондоне.Цитата:
abaika95: Есть
Но ты не покажешь. Значит выдумал. Зато есть взрослый Зеленский в военной форме:
Сразу видно, что бравый солдат! И без знаков различия... Хотя он не военнослужащий, как и дети в военной форме. Или Зеленский не предатель? От недвижимости в Крыму он ещё не отказался? Платит налог на имущество в России?
Насчёт детей в военной форме. Что-то не видно замученных или плаксивых детишек. Все улыбаются и очень рады своему внешнему виду.
Приходилось делать фотосессии, где родители сами одевают на своих детей военную форму. Ни разу не видел протестов от детей. Часто приходится делать коллажи, которые дают на обработку другие фотографы. Дети в школах сами выбирают, как они хотят выглядеть на фото. У мальчиков коллаж в виде пограничника, танкиста, лётчика, моряка или мотострелка на первом месте.
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