Цитата:
Skeptic:
На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.
При этом российские чиновники,олигархи
учат там детей и покупают виллы))
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Так уничтожили что в Палестине людей не осталось до сих пор?)Цитата:
Skeptic:
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Про народы Сибири,Кавказа будем вспоминать как россия уничтожала народы?) А потом и советский союз)
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
В которых главную скрипку завода войны сыграла Россия и СССР))
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
ГУЛАГ это другое ?
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
Берлин, Грозный, Мариуполь,это другое)
Цитата:
Skeptic:
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
Идеология малого обиженного народа какая-то)))
Имперцы ещё называются блин)