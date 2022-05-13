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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44223
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3092
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 13:53
#15
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Цитата:
111:
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..

ну просто так это конечно притянуто за уши. Как минимум если не нацизм, то НАТО точно не нужно под боком, хотя судя по всему теперь НАТО будет вообще со всех сторон. Время покажет.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12401
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 14:33
#16
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Цитата:
Skeptic:
На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.

При этом российские чиновники,олигархи
учат там детей и покупают виллы))
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.

Так уничтожили что в Палестине людей не осталось до сих пор?)Цитата:
Skeptic:
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.

Про народы Сибири,Кавказа будем вспоминать как россия уничтожала народы?) А потом и советский союз)

Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.

В которых главную скрипку завода войны сыграла Россия и СССР))
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.

ГУЛАГ это другое ?
Цитата:
Skeptic:
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.

Берлин, Грозный, Мариуполь,это другое)
Цитата:
Skeptic:
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.

Идеология малого обиженного народа какая-то)))
Имперцы ещё называются блин)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12401
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 14:35
#17
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Цитата:
Сергей_я:
то НАТО точно не нужно под боком

Может это Россия под боком у НАТО?
Страны восточной Европы не насильно а сами захотели вступить в НАТО так-то как сейчас фины и шведы хотят))
Кого опасаются интересно?)
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