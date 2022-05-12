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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 11:51
Цитата:
Это для тебя с твоим мышлением странно!
А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки.
А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
abaika95:
Странно как это ты все в древности находишь аргументы
Странно как это ты все в древности находишь аргументы
Это для тебя с твоим мышлением странно!
А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки.
А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:13
Цитата:
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению.
Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
abaika95:
У кого слезы? У мамашек 1990 года
У кого слезы? У мамашек 1990 года
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению.
Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:25
Цитата:
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
abaika95:
С каждым годом отличий все больше К примеру в Кургане скоро все дети в форме будут ходить на 9 мая а у нас будет просто концертик и всё))
С каждым годом отличий все больше К примеру в Кургане скоро все дети в форме будут ходить на 9 мая а у нас будет просто концертик и всё))
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:26
Цитата:
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
abaika95:
Блицкриги имеют свойство проваливаться)
Блицкриги имеют свойство проваливаться)
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:32
Цитата:
Я боюсь за наше образование если такие вот педагоги считают что 2*2=5
Ребенок 365 дней в году военную форму носит? Нет
Ребенка насильно одевают в форму несущесивующей страны раз в год в рамках памяти
Ребенок заходит в инет посмотреть что же за форма на нем такая без лычек,петличек,погон и понимает что форма на нем военнопленного красноармейца
И какой тут патриотизм?)
lavprof:
для ребенка военная форма - это военная форма, а в плен сдаваться учит только пропаганда из тех самых книженций)
для ребенка военная форма - это военная форма, а в плен сдаваться учит только пропаганда из тех самых книженций)
Я боюсь за наше образование если такие вот педагоги считают что 2*2=5
Ребенок 365 дней в году военную форму носит? Нет
Ребенка насильно одевают в форму несущесивующей страны раз в год в рамках памяти
Ребенок заходит в инет посмотреть что же за форма на нем такая без лычек,петличек,погон и понимает что форма на нем военнопленного красноармейца
И какой тут патриотизм?)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:36
Цитата:
В 1812 году война тоже была отечественная и выпала на долю российского народа
И че где память на века? Один стих и книжка осталось которую дети в школе не читают))
Ветеранов той войны чевствовали и памятники воздвигали
Война против поляков в 1612 тоже народная была в честь ополчения памятники и праздники устраивали и че где память? Праздник выдумали вот в России который никто не празднует
Так и с ВОВ будет
Современным детям которые ту войну знают по игре в танки до одного места уже кто там и за че воевал
Главное графон чтобы качественный
таноми52:
Это для тебя с твоим мышлением странно! А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
Это для тебя с твоим мышлением странно! А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
В 1812 году война тоже была отечественная и выпала на долю российского народа
И че где память на века? Один стих и книжка осталось которую дети в школе не читают))
Ветеранов той войны чевствовали и памятники воздвигали
Война против поляков в 1612 тоже народная была в честь ополчения памятники и праздники устраивали и че где память? Праздник выдумали вот в России который никто не празднует
Так и с ВОВ будет
Современным детям которые ту войну знают по игре в танки до одного места уже кто там и за че воевал
Главное графон чтобы качественный
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:41
Цитата:
Да я согласен с прокурорским мистером негатив
И да я следую линии согласно инструкции)
Цитата:
Вот я об этом и пишу
Дети ветеранов хотябы их видели вживую
А вот правнукам которые не застали своих прадедов как-то уже до одного места эти праздники со слезами
Больше того я своих дедов не застал живыми кто воевал
Они рано умерли
Но я хотябы на советском кино воспитан снятым фронтовиками
А сейчас дети смотрят российский Сталинград,Зою и танки снятые клипмейкерами и думают что это вот такая оказывается война)) со спецэффектами и хорошими ссвсацами))
таноми52:
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки. А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки. А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
Да я согласен с прокурорским мистером негатив
И да я следую линии согласно инструкции)
Цитата:
таноми52:
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению. Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению. Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
Вот я об этом и пишу
Дети ветеранов хотябы их видели вживую
А вот правнукам которые не застали своих прадедов как-то уже до одного места эти праздники со слезами
Больше того я своих дедов не застал живыми кто воевал
Они рано умерли
Но я хотябы на советском кино воспитан снятым фронтовиками
А сейчас дети смотрят российский Сталинград,Зою и танки снятые клипмейкерами и думают что это вот такая оказывается война)) со спецэффектами и хорошими ссвсацами))
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:44
Цитата:
Путин котрый боится заразится коранавирусом и сидящий от своих подчинённых за километровым столом ядерную войну начнет?))
Он слишком хочет жить потому все его крики о ядерной войне просто блеф загноной в угол кое кого о ком Путин всегда вспоминает с ностальгией))Цитата:
Нет если они провалились то с ними проваливается и вся страна любящая блицкриги)
maxsaf:
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
Путин котрый боится заразится коранавирусом и сидящий от своих подчинённых за километровым столом ядерную войну начнет?))
Он слишком хочет жить потому все его крики о ядерной войне просто блеф загноной в угол кое кого о ком Путин всегда вспоминает с ностальгией))Цитата:
maxsaf:
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
Нет если они провалились то с ними проваливается и вся страна любящая блицкриги)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:51
В начале 2000ых нужна была новая идеология для России чтобы обьеденить народ и чтобы народ не свергнут власть
Коммунизм? Нет слишком опасно ведь только убрали коммунистов от власти
Православие? Нет в стране миллионы мусульман они не поймут
Имперскость? Опять мимо,старики коммунисты будут против
Русизм тоже пока не то,татары и кавказцы возмутяться
Советизм? Как-то странно будет это смотрется в стране где президента поставил человек который разрушил СССР
12 апреля? Да достижение но опять же кроме него все похерено в космической отрасли
О 9 мая! Воевали все,и русские и мусульмане и коммунисты и православные и татары и кавказцы и с постсоветских республик,всех можно обьеденить под этим праздником А через него уже и проталкивать русизм,имперскость,советизм и все остальное что мы сейчас и видим
Апофеозом этого парадокса стало открытие православного военного храма где советские солдаты безбожники выведены в образах святых
Коммунизм? Нет слишком опасно ведь только убрали коммунистов от власти
Православие? Нет в стране миллионы мусульман они не поймут
Имперскость? Опять мимо,старики коммунисты будут против
Русизм тоже пока не то,татары и кавказцы возмутяться
Советизм? Как-то странно будет это смотрется в стране где президента поставил человек который разрушил СССР
12 апреля? Да достижение но опять же кроме него все похерено в космической отрасли
О 9 мая! Воевали все,и русские и мусульмане и коммунисты и православные и татары и кавказцы и с постсоветских республик,всех можно обьеденить под этим праздником А через него уже и проталкивать русизм,имперскость,советизм и все остальное что мы сейчас и видим
Апофеозом этого парадокса стало открытие православного военного храма где советские солдаты безбожники выведены в образах святых
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 660
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 13:23
Цитата:
странно, но именно вы тут неустанно пропагандируете что 2х2=5, и пытаетесь убедить тех, кто это отрицает, что они глупцы)
Покажете мне хоть одного ребенка, что после участия в праздновании Дня победы снял форму и пошел смотреть что это за форма? Или того, кто после этого, обязательно сдастся?
Только ваша пропаганда Цитата:
Думаю сейчас такое обильное словоизлияние исключительно из-за личной злости на то, что РФ пока все никак не проигрывает)
Кстати, на форуме по большей части люди со сложившимися взглядами, понятиями, и молодежи, подверженной влиянию вам подобных тут либо совсем нет или практически нет) и ваша пропаганда мимо)
abaika95:
Я боюсь
Я боюсь
странно, но именно вы тут неустанно пропагандируете что 2х2=5, и пытаетесь убедить тех, кто это отрицает, что они глупцы)
Покажете мне хоть одного ребенка, что после участия в праздновании Дня победы снял форму и пошел смотреть что это за форма? Или того, кто после этого, обязательно сдастся?
Только ваша пропаганда Цитата:
таноми52: линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкциинастраивает на это. Не зря же в числе первых и постоянных комментаторов в подобных темах)
Думаю сейчас такое обильное словоизлияние исключительно из-за личной злости на то, что РФ пока все никак не проигрывает)
Кстати, на форуме по большей части люди со сложившимися взглядами, понятиями, и молодежи, подверженной влиянию вам подобных тут либо совсем нет или практически нет) и ваша пропаганда мимо)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 13:50
Цитата:
Пример можно?)
Цитата:
Хм
Тоесть вы сами хотите вЫвести тезис что детям пофиг в какую форму их одевают родители дабы покрасоваться потом в инсте? Где тут память?Цитата:
Если на ребенка насильно надевают форму это не форма пленения? Чем вы тогда отличаетесь от Немецких родителей заставляющих своих детей идти в гитлерюгенд?Цитата:
Действительно
Уже и до такого Аргумента дошли? Россия пока ещё не проигрывает,держится против огромной украинской империи))) Цитата:
Согласен
Таноми зря старается
Никто не не поддерживает
lavprof:
странно, но именно вы тут неустанно пропагандируете что 2х2=5, и пытаетесь убедить тех, кто это отрицает, что они глупцы)
странно, но именно вы тут неустанно пропагандируете что 2х2=5, и пытаетесь убедить тех, кто это отрицает, что они глупцы)
Пример можно?)
Цитата:
lavprof:
Покажете мне хоть одного ребенка, что после участия в праздновании Дня победы снял форму и пошел смотреть что это за форма?
Покажете мне хоть одного ребенка, что после участия в праздновании Дня победы снял форму и пошел смотреть что это за форма?
Хм
Тоесть вы сами хотите вЫвести тезис что детям пофиг в какую форму их одевают родители дабы покрасоваться потом в инсте? Где тут память?Цитата:
lavprof:
Или того, кто после этого, обязательно сдастся?
Или того, кто после этого, обязательно сдастся?
Если на ребенка насильно надевают форму это не форма пленения? Чем вы тогда отличаетесь от Немецких родителей заставляющих своих детей идти в гитлерюгенд?Цитата:
lavprof:
из-за личной злости на то, что РФ пока все никак не проигрывает
из-за личной злости на то, что РФ пока все никак не проигрывает
Действительно
Уже и до такого Аргумента дошли? Россия пока ещё не проигрывает,держится против огромной украинской империи))) Цитата:
lavprof:
Кстати, на форуме по большей части люди со сложившимися взглядами, понятиями, и молодежи, подверженной влиянию вам подобных тут либо совсем нет или практически нет) и ваша пропаганда мимо)
Кстати, на форуме по большей части люди со сложившимися взглядами, понятиями, и молодежи, подверженной влиянию вам подобных тут либо совсем нет или практически нет) и ваша пропаганда мимо)
Согласен
Таноми зря старается
Никто не не поддерживает
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:00
Немного думаю осталось и даже в России Народ дойдет до мысли что праздник 9 мая это праздник трагедии русского и остальных народов которые воевали сугубо за преступные ошибки своего правительства.
СССР перед войной ничем не отличался от фашисткой Италии,нацисткой Германии и милитаристской Японии в деле развязывания войны.
Поэтому на западе война СССР против Германии это война жабы и гадюки когда два тоталитарных режима уничтожают друг друга,а наши люди обижаются почему-то на эту трактовку хотя если посмотреть объективно как жителю канады конца 30ых
То получается так
Германия присоединяет Австрию
СССР присоединяет Бессарабию
Германия нападает на Польшу
СССР нападет на Финляндию
Германия делит Польшу с одной стороны
СССР делит Польшу с другой
Германия ведёт войну с Францией и бомбит Англию
СССР присоединяет Прибалтику и не спешит помогать ни Англии ни Франции
Германия стягивает войска к СССР
Сталин считает это подготовкой к высадке в Британию о чем уверяет его Гитлер
Германия нападает на СССР
Сталин вопит памагите!!! Откройте второй фронт! Спасите,немцы под Москвой! Союзники где вы?
Англичане злостно посмеиваясь разбирая завалы Лондона отвечают "мы ждали теперь вы ждите и месите друг друга"
В чем тут не правда? Конечно сейчас кремлевские геополитики ответят что СССР не мог не забрать часть Польши,не мог не напасть на финов,не мог помогать Англии)) как сейчас Россия ну никак не могла не напасть на Украину)
СССР перед войной ничем не отличался от фашисткой Италии,нацисткой Германии и милитаристской Японии в деле развязывания войны.
Поэтому на западе война СССР против Германии это война жабы и гадюки когда два тоталитарных режима уничтожают друг друга,а наши люди обижаются почему-то на эту трактовку хотя если посмотреть объективно как жителю канады конца 30ых
То получается так
Германия присоединяет Австрию
СССР присоединяет Бессарабию
Германия нападает на Польшу
СССР нападет на Финляндию
Германия делит Польшу с одной стороны
СССР делит Польшу с другой
Германия ведёт войну с Францией и бомбит Англию
СССР присоединяет Прибалтику и не спешит помогать ни Англии ни Франции
Германия стягивает войска к СССР
Сталин считает это подготовкой к высадке в Британию о чем уверяет его Гитлер
Германия нападает на СССР
Сталин вопит памагите!!! Откройте второй фронт! Спасите,немцы под Москвой! Союзники где вы?
Англичане злостно посмеиваясь разбирая завалы Лондона отвечают "мы ждали теперь вы ждите и месите друг друга"
В чем тут не правда? Конечно сейчас кремлевские геополитики ответят что СССР не мог не забрать часть Польши,не мог не напасть на финов,не мог помогать Англии)) как сейчас Россия ну никак не могла не напасть на Украину)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:11
Джордж Сорос в свои девяносто с лишним лет успешно продолжает производить идиотов...
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:13
Цитата:
Фантастические познания в географии
abaika95:
Германия стягивает войска к СССР Сталин считает это подготовкой к высадке в Британию о чем уверяет его Гитлер
Германия стягивает войска к СССР Сталин считает это подготовкой к высадке в Британию о чем уверяет его Гитлер
Фантастические познания в географии
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 14:13
Предвижу крики оппонентов
Но ведь англичане и французы позволили гитлеру присоединить Австрию и забрать судетскую область Чехословакии где компактно жили немцы а потом уже Сталин подписал пакт о мире с Германией!
Да это так,одна проблема Англия и Франция не делили с гитлером Чехию как Сталин Польшу и сферы влияния в Прибалтике
Чемберлен вернувшись в Англию провозгласил что привез мир! Потомучто Западные политики надеялись что Гитлер остановится на этом вернув в родную гавань немецкие земли
Или почему путину безкровно позволили отжать Крым? Потомучто опять же ожидали что он на этом остановится)
Западные политики делали все чтобы не было войны а СССР делал всё чтобы война произошла надеясь что Гитлер не будет воевать на два фронта и высадится в Британии пока СССР будет добивать финнов)
Не получилось не фортануло
Итогом стало 27 млн уничтоженных своих граждан ради того чтобы через 45 лет СССР развалился сам по себе) Зло пожрало само себя
Можем повторить?
Но ведь англичане и французы позволили гитлеру присоединить Австрию и забрать судетскую область Чехословакии где компактно жили немцы а потом уже Сталин подписал пакт о мире с Германией!
Да это так,одна проблема Англия и Франция не делили с гитлером Чехию как Сталин Польшу и сферы влияния в Прибалтике
Чемберлен вернувшись в Англию провозгласил что привез мир! Потомучто Западные политики надеялись что Гитлер остановится на этом вернув в родную гавань немецкие земли
Или почему путину безкровно позволили отжать Крым? Потомучто опять же ожидали что он на этом остановится)
Западные политики делали все чтобы не было войны а СССР делал всё чтобы война произошла надеясь что Гитлер не будет воевать на два фронта и высадится в Британии пока СССР будет добивать финнов)
Не получилось не фортануло
Итогом стало 27 млн уничтоженных своих граждан ради того чтобы через 45 лет СССР развалился сам по себе) Зло пожрало само себя
Можем повторить?
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