Отправлено: - 14:33

Skeptic:

На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.

Skeptic:

Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.

Skeptic:

Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.

Skeptic:

Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.

Skeptic:

Только варвары могли изобрести лагеря смерти.

Skeptic:

Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.

Skeptic:

И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.

Цитата:При этом российские чиновники,олигархиучат там детей и покупают виллы))Цитата:Так уничтожили что в Палестине людей не осталось до сих пор?)Цитата:Про народы Сибири,Кавказа будем вспоминать как россия уничтожала народы?) А потом и советский союз)Цитата:В которых главную скрипку завода войны сыграла Россия и СССР))Цитата:ГУЛАГ это другое ?Цитата:Берлин, Грозный, Мариуполь,это другое)Цитата:Идеология малого обиженного народа какая-то)))Имперцы ещё называются блин)