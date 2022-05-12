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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 11:51
Цитата:
Это для тебя с твоим мышлением странно!
А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки.
А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
abaika95:
Странно как это ты все в древности находишь аргументы
Странно как это ты все в древности находишь аргументы
Это для тебя с твоим мышлением странно!
А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки.
А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:13
Цитата:
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению.
Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
abaika95:
У кого слезы? У мамашек 1990 года
У кого слезы? У мамашек 1990 года
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению.
Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:25
Цитата:
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
abaika95:
С каждым годом отличий все больше К примеру в Кургане скоро все дети в форме будут ходить на 9 мая а у нас будет просто концертик и всё))
С каждым годом отличий все больше К примеру в Кургане скоро все дети в форме будут ходить на 9 мая а у нас будет просто концертик и всё))
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:26
Цитата:
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
abaika95:
Блицкриги имеют свойство проваливаться)
Блицкриги имеют свойство проваливаться)
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:32
Цитата:
Я боюсь за наше образование если такие вот педагоги считают что 2*2=5
Ребенок 365 дней в году военную форму носит? Нет
Ребенка насильно одевают в форму несущесивующей страны раз в год в рамках памяти
Ребенок заходит в инет посмотреть что же за форма на нем такая без лычек,петличек,погон и понимает что форма на нем военнопленного красноармейца
И какой тут патриотизм?)
lavprof:
для ребенка военная форма - это военная форма, а в плен сдаваться учит только пропаганда из тех самых книженций)
для ребенка военная форма - это военная форма, а в плен сдаваться учит только пропаганда из тех самых книженций)
Я боюсь за наше образование если такие вот педагоги считают что 2*2=5
Ребенок 365 дней в году военную форму носит? Нет
Ребенка насильно одевают в форму несущесивующей страны раз в год в рамках памяти
Ребенок заходит в инет посмотреть что же за форма на нем такая без лычек,петличек,погон и понимает что форма на нем военнопленного красноармейца
И какой тут патриотизм?)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:36
Цитата:
В 1812 году война тоже была отечественная и выпала на долю российского народа
И че где память на века? Один стих и книжка осталось которую дети в школе не читают))
Ветеранов той войны чевствовали и памятники воздвигали
Война против поляков в 1612 тоже народная была в честь ополчения памятники и праздники устраивали и че где память? Праздник выдумали вот в России который никто не празднует
Так и с ВОВ будет
Современным детям которые ту войну знают по игре в танки до одного места уже кто там и за че воевал
Главное графон чтобы качественный
таноми52:
Это для тебя с твоим мышлением странно! А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
Это для тебя с твоим мышлением странно! А я считаю, что Победа над фашизмом, в которой основная тяжесть и лишения выпали советскому народу, так же останется в памяти наших народов на века!
В 1812 году война тоже была отечественная и выпала на долю российского народа
И че где память на века? Один стих и книжка осталось которую дети в школе не читают))
Ветеранов той войны чевствовали и памятники воздвигали
Война против поляков в 1612 тоже народная была в честь ополчения памятники и праздники устраивали и че где память? Праздник выдумали вот в России который никто не празднует
Так и с ВОВ будет
Современным детям которые ту войну знают по игре в танки до одного места уже кто там и за че воевал
Главное графон чтобы качественный
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:41
Цитата:
Да я согласен с прокурорским мистером негатив
И да я следую линии согласно инструкции)
Цитата:
Вот я об этом и пишу
Дети ветеранов хотябы их видели вживую
А вот правнукам которые не застали своих прадедов как-то уже до одного места эти праздники со слезами
Больше того я своих дедов не застал живыми кто воевал
Они рано умерли
Но я хотябы на советском кино воспитан снятым фронтовиками
А сейчас дети смотрят российский Сталинград,Зою и танки снятые клипмейкерами и думают что это вот такая оказывается война)) со спецэффектами и хорошими ссвсацами))
таноми52:
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки. А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки. А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции
Да я согласен с прокурорским мистером негатив
И да я следую линии согласно инструкции)
Цитата:
таноми52:
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению. Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению. Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!
Вот я об этом и пишу
Дети ветеранов хотябы их видели вживую
А вот правнукам которые не застали своих прадедов как-то уже до одного места эти праздники со слезами
Больше того я своих дедов не застал живыми кто воевал
Они рано умерли
Но я хотябы на советском кино воспитан снятым фронтовиками
А сейчас дети смотрят российский Сталинград,Зою и танки снятые клипмейкерами и думают что это вот такая оказывается война)) со спецэффектами и хорошими ссвсацами))
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:44
Цитата:
Путин котрый боится заразится коранавирусом и сидящий от своих подчинённых за километровым столом ядерную войну начнет?))
Он слишком хочет жить потому все его крики о ядерной войне просто блеф загноной в угол кое кого о ком Путин всегда вспоминает с ностальгией))Цитата:
Нет если они провалились то с ними проваливается и вся страна любящая блицкриги)
maxsaf:
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
И в противогазах. И не только на 9 мая кстати. Угрозы ядерной войны звучат все громче и чаще. Так что есть шанс что концертиков не будет вовсе.
Путин котрый боится заразится коранавирусом и сидящий от своих подчинённых за километровым столом ядерную войну начнет?))
Он слишком хочет жить потому все его крики о ядерной войне просто блеф загноной в угол кое кого о ком Путин всегда вспоминает с ностальгией))Цитата:
maxsaf:
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
Или повторяться где-нибудь в другом месте.
Нет если они провалились то с ними проваливается и вся страна любящая блицкриги)
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 12:51
В начале 2000ых нужна была новая идеология для России чтобы обьеденить народ и чтобы народ не свергнут власть
Коммунизм? Нет слишком опасно ведь только убрали коммунистов от власти
Православие? Нет в стране миллионы мусульман они не поймут
Имперскость? Опять мимо,старики коммунисты будут против
Русизм тоже пока не то,татары и кавказцы возмутяться
Советизм? Как-то странно будет это смотрется в стране где президента поставил человек который разрушил СССР
12 апреля? Да достижение но опять же кроме него все похерено в космической отрасли
О 9 мая! Воевали все,и русские и мусульмане и коммунисты и православные и татары и кавказцы и с постсоветских республик,всех можно обьеденить под этим праздником А через него уже и проталкивать русизм,имперскость,советизм и все остальное что мы сейчас и видим
Апофеозом этого парадокса стало открытие православного военного храма где советские солдаты безбожники выведены в образах святых
Коммунизм? Нет слишком опасно ведь только убрали коммунистов от власти
Православие? Нет в стране миллионы мусульман они не поймут
Имперскость? Опять мимо,старики коммунисты будут против
Русизм тоже пока не то,татары и кавказцы возмутяться
Советизм? Как-то странно будет это смотрется в стране где президента поставил человек который разрушил СССР
12 апреля? Да достижение но опять же кроме него все похерено в космической отрасли
О 9 мая! Воевали все,и русские и мусульмане и коммунисты и православные и татары и кавказцы и с постсоветских республик,всех можно обьеденить под этим праздником А через него уже и проталкивать русизм,имперскость,советизм и все остальное что мы сейчас и видим
Апофеозом этого парадокса стало открытие православного военного храма где советские солдаты безбожники выведены в образах святых
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