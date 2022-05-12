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≡ Около 3 млн тенге помог вернуть костанайцам департамент по защите прав потребителей с начала 2022 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44223
Около 3 млн тенге помог вернуть костанайцам департамент по защите прав потребителей с начала 2022 года
Отправлено: 12.05.22 - 18:36
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Руководители уполномоченного на защиту госоргана и общественной организации «Союз защиты прав потребителей Костанайской области» рассказали сегодня, 12 мая, о своей работе. Особо отмечен был рост количества обращений от граждан.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5246
Re: Около 3 млн тенге помог вернуть костанайцам департамент по...
Отправлено: 12.05.22 - 18:36
#1
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Кстати, наши рудненские цзпп вскрыли кражу почти триста лямов на одном только колесе обозрения, однако правохранители не разумеют как вернуть эти деньги в бюджет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16388
Re: Около 3 млн тенге помог вернуть костанайцам департамент по...
Отправлено: 13.05.22 - 12:48
#2
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Интересно, а какой бюджет у этих организаций?
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