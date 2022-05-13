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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44223
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
959
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
#1
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Ну,допустим,пшеницу ещё и не посеяли,а уже результаты урожая? Однако.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
364
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:34
#2
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На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2799
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:44
#3
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Цитата:
Skeptic:
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...

чтобы получить по морде и снова уползти в нору на следующее столетие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12594
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:11
#4
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Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..
Украина ведь тоже много чего производила и теперь это все уничтожено, урожай и тд..
Теперь ани винаваты, ани..
Ладно это говорит Маруська базарщица, но у Путина где была команда экономистов и тд, чтобы просчитать возможные потери?
Плакать и пенять, теперь наврят ли хороший выбор..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8623
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:14
#5
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Цитата:
111:
Украина ведь тоже много чего производила и теперь это все уничтожено, урожай и тд..

Казахстан от этого только выигрывает,меньше конкурентов,выше цена.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12594
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:37
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Казахстан от этого только выигрывает,меньше конкурентов,выше цена.

Ну я поначалу так и говорил, что нам повезло в этом плане, конечно, выигрывает и нищая Армения, и богатый Азербайджан, отбирая какие то свои кусочки у Армении.
Лично я выиграл, заселив беженца с Петербурга..
Но завтра Украина, кто там еще, Молдова падут..
На кого нацелиться Россия, гадать уже не придется..
Раз вошла во вкус, это ведь как в Германии когда то, не остановится..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
658
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:51
#7
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Цитата:
111:
Раз вошла во вкус

такой бред иногда приходится читать...
Цитата:
111:
Плакать и пенять

он не плачет, он констатирует факты
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2189
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:58
#8
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Цитата:
111:
Лично я выиграл, заселив беженца с Петербурга..

Ну и жжежь 8-)
Я своего давнего хорошего знакомого атишника, который сопровождает техподдержкой созданные им сайты своих заказчиков, в связи с тем что он не может с России гарантированно производить оплаты зарубежным поставщикам IT-решений и сервисов, предложил жить у меня дома в Алма-Ате. Познакомил его со своими алма-атинскими друзьями. Алма-Ата ему понравилась, и люди тоже. Он не знает, как и мы все, на сколько затянется эти санкции, то пускай живет, все равно квартира в центре Алма-Аты пустует :lol:

[Исправлено: Нурбанчик, 13.05.2022 - 12:00]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12392
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:28
#9
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Логика покинула Россию
Начать войну,получить по щам и ныть что все хотят унизить Россию и вообще все вокруг русофобы это надо уметь ещё так)))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3002
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:28
#10
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Цитата:
111:
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..


Просто так?

Цитата:
111:
это говорит Маруська базарщица,


Похоже, ты та ещё Маруська!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16388
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:30
#11
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Цитата:
Сабыр:
Ну,допустим,пшеницу ещё и не посеяли,а уже результаты урожая? Однако.

Одни будут кушать хлеб на газу, а другие - айфоны. Посмотрим кто дольше протянет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16388
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:34
#12
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Цитата:
111:
На кого нацелиться Россия, гадать уже не придется..

Это целиком и полностью будет зависеть от твоего поведения :lol:
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
150
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:41
#13
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Цитата:
"Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром", - сказал он.


Когда коррумпированная вооруженная власть, которую на западе называют клептократией - властью воров, пытается лезть в мировой порядок, ради сохранения, в первую очередь, своего порядка, собственной власти, это не называется жертвовать остальным миром?
У меня бы не будет никаких претензий, если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца, старых маразматиков из КГБ, которым давно пора на пенсию и 13-ти друзей миллиардеров. Плюс развитая несыревая экономика, зарплаты уровня Евросоюза. И Россия будет конкурировать за влияние.
ЕС достиг процветающей экономики, высокого развития в технологиях, обеспечил достойный доход своих граждан.
Чего нельзя сказать о достижениях Путина на Донбассе, и украинцы самое малое открещиваются от такой участи. Да и много благ на единицу населения может пренести клептократия, когда самое малое половина выделенных денег используется не по назначению.

Цитата:
lavprof:
такой бред иногда приходится читать...


В Украине немало пророссийского населения. Например, в Харькове. До войны у них были примерно такие же взгляды. Они не верили, что Путин нападёт на всю Украину. Казахстану до такой участи далеко, но в Госдуме сидит отборная мразь, и там иногда заикаются насчет наших северных областей. Отрицательная селекция туда проводится исправно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16388
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:46
#14
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Цитата:
Muad Dib:
если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца

Рокировки с Медведевым и хитрое обнуление - действительно смотрятся мягко говоря странно

[Исправлено: maxsaf, 13.05.2022 - 12:46]
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