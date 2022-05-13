Отправлено: - 12:41

"Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром", - сказал он.

lavprof:

такой бред иногда приходится читать...

Цитата:Когда коррумпированная вооруженная власть, которую на западе называют клептократией - властью воров, пытается лезть в мировой порядок, ради сохранения, в первую очередь, своего порядка, собственной власти, это не называется жертвовать остальным миром?У меня бы не будет никаких претензий, если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца, старых маразматиков из КГБ, которым давно пора на пенсию и 13-ти друзей миллиардеров. Плюс развитая несыревая экономика, зарплаты уровня Евросоюза. И Россия будет конкурировать за влияние.ЕС достиг процветающей экономики, высокого развития в технологиях, обеспечил достойный доход своих граждан.Чего нельзя сказать о достижениях Путина на Донбассе, и украинцы самое малое открещиваются от такой участи. Да и много благ на единицу населения может пренести клептократия, когда самое малое половина выделенных денег используется не по назначению.Цитата:В Украине немало пророссийского населения. Например, в Харькове. До войны у них были примерно такие же взгляды. Они не верили, что Путин нападёт на всю Украину. Казахстану до такой участи далеко, но в Госдуме сидит отборная мразь, и там иногда заикаются насчет наших северных областей. Отрицательная селекция туда проводится исправно.