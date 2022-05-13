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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44223
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 959
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
Ну,допустим,пшеницу ещё и не посеяли,а уже результаты урожая? Однако.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 364
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:34
На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2799
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:44
Цитата:
чтобы получить по морде и снова уползти в нору на следующее столетие.
Skeptic:
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...
чтобы получить по морде и снова уползти в нору на следующее столетие.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12594
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:11
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..
Украина ведь тоже много чего производила и теперь это все уничтожено, урожай и тд..
Теперь ани винаваты, ани..
Ладно это говорит Маруська базарщица, но у Путина где была команда экономистов и тд, чтобы просчитать возможные потери?
Плакать и пенять, теперь наврят ли хороший выбор..
Украина ведь тоже много чего производила и теперь это все уничтожено, урожай и тд..
Теперь ани винаваты, ани..
Ладно это говорит Маруська базарщица, но у Путина где была команда экономистов и тд, чтобы просчитать возможные потери?
Плакать и пенять, теперь наврят ли хороший выбор..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8623
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:14
Цитата:
Казахстан от этого только выигрывает,меньше конкурентов,выше цена.
111:
Украина ведь тоже много чего производила и теперь это все уничтожено, урожай и тд..
Украина ведь тоже много чего производила и теперь это все уничтожено, урожай и тд..
Казахстан от этого только выигрывает,меньше конкурентов,выше цена.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12594
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:37
Цитата:
Ну я поначалу так и говорил, что нам повезло в этом плане, конечно, выигрывает и нищая Армения, и богатый Азербайджан, отбирая какие то свои кусочки у Армении.
Лично я выиграл, заселив беженца с Петербурга..
Но завтра Украина, кто там еще, Молдова падут..
На кого нацелиться Россия, гадать уже не придется..
Раз вошла во вкус, это ведь как в Германии когда то, не остановится..
Добринцофф:
Казахстан от этого только выигрывает,меньше конкурентов,выше цена.
Казахстан от этого только выигрывает,меньше конкурентов,выше цена.
Ну я поначалу так и говорил, что нам повезло в этом плане, конечно, выигрывает и нищая Армения, и богатый Азербайджан, отбирая какие то свои кусочки у Армении.
Лично я выиграл, заселив беженца с Петербурга..
Но завтра Украина, кто там еще, Молдова падут..
На кого нацелиться Россия, гадать уже не придется..
Раз вошла во вкус, это ведь как в Германии когда то, не остановится..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 658
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:51
Цитата:
такой бред иногда приходится читать...
Цитата:
он не плачет, он констатирует факты
111:
Раз вошла во вкус
Раз вошла во вкус
такой бред иногда приходится читать...
Цитата:
111:
Плакать и пенять
Плакать и пенять
он не плачет, он констатирует факты
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2189
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 11:58
Цитата:
Ну и жжежь
Я своего давнего хорошего знакомого атишника, который сопровождает техподдержкой созданные им сайты своих заказчиков, в связи с тем что он не может с России гарантированно производить оплаты зарубежным поставщикам IT-решений и сервисов, предложил жить у меня дома в Алма-Ате. Познакомил его со своими алма-атинскими друзьями. Алма-Ата ему понравилась, и люди тоже. Он не знает, как и мы все, на сколько затянется эти санкции, то пускай живет, все равно квартира в центре Алма-Аты пустует
[Исправлено: Нурбанчик, 13.05.2022 - 12:00]
111:
Лично я выиграл, заселив беженца с Петербурга..
Лично я выиграл, заселив беженца с Петербурга..
Ну и жжежь
Я своего давнего хорошего знакомого атишника, который сопровождает техподдержкой созданные им сайты своих заказчиков, в связи с тем что он не может с России гарантированно производить оплаты зарубежным поставщикам IT-решений и сервисов, предложил жить у меня дома в Алма-Ате. Познакомил его со своими алма-атинскими друзьями. Алма-Ата ему понравилась, и люди тоже. Он не знает, как и мы все, на сколько затянется эти санкции, то пускай живет, все равно квартира в центре Алма-Аты пустует
[Исправлено: Нурбанчик, 13.05.2022 - 12:00]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12392
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:28
Логика покинула Россию
Начать войну,получить по щам и ныть что все хотят унизить Россию и вообще все вокруг русофобы это надо уметь ещё так)))
Начать войну,получить по щам и ныть что все хотят унизить Россию и вообще все вокруг русофобы это надо уметь ещё так)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3002
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:28
Цитата:
Просто так?
Цитата:
Похоже, ты та ещё Маруська!
111:
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..
Ну наверно не надо было начинать войну против братского народа, просто так..
Просто так?
Цитата:
111:
это говорит Маруська базарщица,
это говорит Маруська базарщица,
Похоже, ты та ещё Маруська!
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:30
Цитата:
Одни будут кушать хлеб на газу, а другие - айфоны. Посмотрим кто дольше протянет
Сабыр:
Ну,допустим,пшеницу ещё и не посеяли,а уже результаты урожая? Однако.
Ну,допустим,пшеницу ещё и не посеяли,а уже результаты урожая? Однако.
Одни будут кушать хлеб на газу, а другие - айфоны. Посмотрим кто дольше протянет
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:34
Цитата:
Это целиком и полностью будет зависеть от твоего поведения
111:
На кого нацелиться Россия, гадать уже не придется..
На кого нацелиться Россия, гадать уже не придется..
Это целиком и полностью будет зависеть от твоего поведения
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 150
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:41
Цитата:
Когда коррумпированная вооруженная власть, которую на западе называют клептократией - властью воров, пытается лезть в мировой порядок, ради сохранения, в первую очередь, своего порядка, собственной власти, это не называется жертвовать остальным миром?
У меня бы не будет никаких претензий, если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца, старых маразматиков из КГБ, которым давно пора на пенсию и 13-ти друзей миллиардеров. Плюс развитая несыревая экономика, зарплаты уровня Евросоюза. И Россия будет конкурировать за влияние.
ЕС достиг процветающей экономики, высокого развития в технологиях, обеспечил достойный доход своих граждан.
Чего нельзя сказать о достижениях Путина на Донбассе, и украинцы самое малое открещиваются от такой участи. Да и много благ на единицу населения может пренести клептократия, когда самое малое половина выделенных денег используется не по назначению.
Цитата:
В Украине немало пророссийского населения. Например, в Харькове. До войны у них были примерно такие же взгляды. Они не верили, что Путин нападёт на всю Украину. Казахстану до такой участи далеко, но в Госдуме сидит отборная мразь, и там иногда заикаются насчет наших северных областей. Отрицательная селекция туда проводится исправно.
"Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром", - сказал он.
Когда коррумпированная вооруженная власть, которую на западе называют клептократией - властью воров, пытается лезть в мировой порядок, ради сохранения, в первую очередь, своего порядка, собственной власти, это не называется жертвовать остальным миром?
У меня бы не будет никаких претензий, если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца, старых маразматиков из КГБ, которым давно пора на пенсию и 13-ти друзей миллиардеров. Плюс развитая несыревая экономика, зарплаты уровня Евросоюза. И Россия будет конкурировать за влияние.
ЕС достиг процветающей экономики, высокого развития в технологиях, обеспечил достойный доход своих граждан.
Чего нельзя сказать о достижениях Путина на Донбассе, и украинцы самое малое открещиваются от такой участи. Да и много благ на единицу населения может пренести клептократия, когда самое малое половина выделенных денег используется не по назначению.
Цитата:
lavprof:
такой бред иногда приходится читать...
такой бред иногда приходится читать...
В Украине немало пророссийского населения. Например, в Харькове. До войны у них были примерно такие же взгляды. Они не верили, что Путин нападёт на всю Украину. Казахстану до такой участи далеко, но в Госдуме сидит отборная мразь, и там иногда заикаются насчет наших северных областей. Отрицательная селекция туда проводится исправно.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 12:46
Цитата:
Рокировки с Медведевым и хитрое обнуление - действительно смотрятся мягко говоря странно
[Исправлено: maxsaf, 13.05.2022 - 12:46]
Muad Dib:
если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца
если в России установится здоровая сменяемая власть, без деда пересиденца
Рокировки с Медведевым и хитрое обнуление - действительно смотрятся мягко говоря странно
[Исправлено: maxsaf, 13.05.2022 - 12:46]
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