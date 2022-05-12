Отправлено: - 12:41

таноми52:

Но ты согласен с Mr_negotive, который на Историю смотрит со своей кочки. А может, просто следуешь линии принижения всего, что связано с СССР, советской властью и русскими, согласно инструкции

таноми52:

Слёзы, например, у моей мамы, дяди которой - 2 погибли, а четверо вернулись инвалидами. Она часто вспоминает её любимого дядю Петю, как они ходили с ним по грибы, он вешал корзинку на согнутую в локте, не разгибающуюся раненную руку, и дядю Витю, балагура и весельчака, ушедшего добровольцем на фронт и прожившего всего 2 года после возвращения домой по ранению. Дайте уже таким людям дожить свой век, сохраняя незамутнённую идиотскими спорами про ленты и формы память об их погибших близких, и тех тяжёлых, но героических годах!

Цитата:Да я согласен с прокурорским мистером негативИ да я следую линии согласно инструкции)Цитата:Вот я об этом и пишуДети ветеранов хотябы их видели вживуюА вот правнукам которые не застали своих прадедов как-то уже до одного места эти праздники со слезамиБольше того я своих дедов не застал живыми кто воевалОни рано умерлиНо я хотябы на советском кино воспитан снятым фронтовикамиА сейчас дети смотрят российский Сталинград,Зою и танки снятые клипмейкерами и думают что это вот такая оказывается война)) со спецэффектами и хорошими ссвсацами))