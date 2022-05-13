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≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44221
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
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По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
959
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
#1
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Ну,допустим,пшеницу ещё и не посеяли,а уже результаты урожая? Однако.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
363
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:34
#2
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На самом деле, Европа - это даже не средневековье. Это варварство.
Только варвары могли устроить Крестовые походы с уничтожением всего, что встречалось им на пути.
Только варвары истребляют коренное население территорий, которым не повезло оказаться под их пятой в качестве колоний.
Только варвары могли организовать две кровопролитнейшие мировые войны.
Только варвары могли изобрести лагеря смерти.
Только варвары могут бомбить и разрушать мирные города и государства ковровыми бомбардировками, миллионами убивая мирное население этих стран и городов.
И только Россия всегда освобождала и освобождает и себя, и их самих от их же варварства.
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2799
Re: Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:44
#3
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Цитата:
Skeptic:
Жаль только, что их низменная, подлая сущность постоянно вылезает на поверхность в каждом столетии снова и снова...

чтобы получить по морде и снова уползти в нору на следующее столетие.
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