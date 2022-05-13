Отправлено: - 10:45

111:

Пока мы союзники, надо голосовать против. По человечески за.. Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..

Цитата:Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.Основная цель этой организации поддерживать МИР во всём мире,а сколько войн было за последние 20-25лет и что кто нибудь спрашивал у ООН можно бомбить Югославию,Ирак,Ливию,Афганистан,Сирию?