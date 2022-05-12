Отправлено: - 04:34

111:

Мы говорим об отдельных людях каких то

111:

Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?

Цитата:Да, только о тех кто праздновал и по улице строем ходил. Про тех, кто дома сидел и вообще никак не отмечал - мы не говорим. Хотя они тоже казахстанцы.Цитата:Голубые ленточки пожалуй единственное отличие между празднованием в Кургане и в Костанае. А нет, там еще кадеты строем шли и вроде два уазика было, а у вас денег не хватило вроде на этот минималистичный парад, с твоих же слов. Какие еще отличия? Бессмертный полк был и там и там.