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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 44221
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:22
Цитата:
Мода..
Нас часто заставляет делать порой необъяснимое!
Сколько полку лет было и сколько праздникам Победы?
Которые мы как оказалось справляем по российски с 1991го года..
maxsaf:
Ходят те кто знает ответ на эти вопросы.
Ходят те кто знает ответ на эти вопросы.
Мода..
Нас часто заставляет делать порой необъяснимое!
Сколько полку лет было и сколько праздникам Победы?
Которые мы как оказалось справляем по российски с 1991го года..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:23
Цитата:
Хм..
В проведении парадов только, разумеется.
Не большую часть, а всё.
maxsaf:
Россия тоже переняла большую часть от СССР. Ну
Россия тоже переняла большую часть от СССР. Ну
Хм..
В проведении парадов только, разумеется.
Не большую часть, а всё.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:23
Цитата:
Мож смотрел не туда? Газета утверждает обратное. Зайди в тут тему, напиши что не согласен, пусть пишут опровержение
111:
Я был на празднике, не видел полка.
Я был на празднике, не видел полка.
Мож смотрел не туда? Газета утверждает обратное. Зайди в тут тему, напиши что не согласен, пусть пишут опровержение
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:26
Цитата:
Уже сказал, значит был.
Мои фотоотсчеты о празднике в прошлом флуде.
Видел бы, обязательно сфотографировал бы.
Значит я был немного на другом празднике, посвященному 9 мая.
Ну а полк скорби, был в другом месте..
maxsaf:
Газета утверждает обратное.
Газета утверждает обратное.
Уже сказал, значит был.
Мои фотоотсчеты о празднике в прошлом флуде.
Видел бы, обязательно сфотографировал бы.
Значит я был немного на другом празднике, посвященному 9 мая.
Ну а полк скорби, был в другом месте..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:27
Цитата:
Нет не все. Советских флагов стало меньше, российских больше. При СССР с триколором никого на параде не было. Георгиевская ленточки, с твоих же слов, тогда не носили, появилось недавно, значит это не советское а российское, с твоих же слов. И теперь какая-то часть людей и в Костанае их носит, значит все таки и России идут традиции.
111:
В проведении парадов только, разумеется. Не большую часть, а всё.
В проведении парадов только, разумеется. Не большую часть, а всё.
Нет не все. Советских флагов стало меньше, российских больше. При СССР с триколором никого на параде не было. Георгиевская ленточки, с твоих же слов, тогда не носили, появилось недавно, значит это не советское а российское, с твоих же слов. И теперь какая-то часть людей и в Костанае их носит, значит все таки и России идут традиции.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:34
Цитата:
Мы говорим об отдельных людях каких то, по типу лиги чемпионов, где например казахи болеют за своих братьев и выставляют определенные флаги, или же говорим о государственном празднике Казахстан?
Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?
Если в Костанае ты увидел пару ленточек, это значит праздник мы переняли с России в 1991м?
maxsaf:
теперь какая-то часть людей и
теперь какая-то часть людей и
Мы говорим об отдельных людях каких то, по типу лиги чемпионов, где например казахи болеют за своих братьев и выставляют определенные флаги, или же говорим о государственном празднике Казахстан?
Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?
Если в Костанае ты увидел пару ленточек, это значит праздник мы переняли с России в 1991м?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5050
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:39
Цитата:
====09 мая 2022, 11:40В Кургане прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж
111:
====09 мая 2022, 11:40В Кургане прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 04:34
Цитата:
Да, только о тех кто праздновал и по улице строем ходил. Про тех, кто дома сидел и вообще никак не отмечал - мы не говорим. Хотя они тоже казахстанцы. Цитата:
Голубые ленточки пожалуй единственное отличие между празднованием в Кургане и в Костанае. А нет, там еще кадеты строем шли и вроде два уазика было, а у вас денег не хватило вроде на этот минималистичный парад, с твоих же слов. Какие еще отличия? Бессмертный полк был и там и там.
111:
Мы говорим об отдельных людях каких то
Мы говорим об отдельных людях каких то
Да, только о тех кто праздновал и по улице строем ходил. Про тех, кто дома сидел и вообще никак не отмечал - мы не говорим. Хотя они тоже казахстанцы. Цитата:
111:
Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?
Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?
Голубые ленточки пожалуй единственное отличие между празднованием в Кургане и в Костанае. А нет, там еще кадеты строем шли и вроде два уазика было, а у вас денег не хватило вроде на этот минималистичный парад, с твоих же слов. Какие еще отличия? Бессмертный полк был и там и там.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 868
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 08:42
Цитата:
Вот он прямо перед нами- продукт соровского выпуска, который во всем (в т.ч. и традициях) находит отрицательный момент, особенно если это связано с Союзом. Хотя в нем успел может пару лет пожить всего. И какой с него может быт экспеРд
abaika95:
погон,без ничего Просто гимнастерки и пилотки странного вида А такая форма была на военнопленных советских бойцах Кого ребятишки и их родители косплеят? Цитата:
погон,без ничего Просто гимнастерки и пилотки странного вида А такая форма была на военнопленных советских бойцах Кого ребятишки и их родители косплеят? Цитата:
Вот он прямо перед нами- продукт соровского выпуска, который во всем (в т.ч. и традициях) находит отрицательный момент, особенно если это связано с Союзом. Хотя в нем успел может пару лет пожить всего. И какой с него может быт экспеРд
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 09:54
Цитата:
Да согласен я.
Но, не путай идею, традицию, взятую с СССР..
maxsaf:
Голубые ленточки
Голубые ленточки
Да согласен я.
Но, не путай идею, традицию, взятую с СССР..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:00
Цитата:
Я о том же.
Гога:
В Кургане прошел парад в честь
В Кургане прошел парад в честь
Я о том же.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:05
Комментарий проходит проверку.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:23
Комментарий проходит проверку.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:33
Комментарий проходит проверку.
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