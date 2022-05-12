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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44221
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
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Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:22
#120
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Цитата:
maxsaf:
Ходят те кто знает ответ на эти вопросы.

Мода..
Нас часто заставляет делать порой необъяснимое!
Сколько полку лет было и сколько праздникам Победы?
Которые мы как оказалось справляем по российски с 1991го года..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:23
#121
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Цитата:
maxsaf:
Россия тоже переняла большую часть от СССР. Ну

Хм..
В проведении парадов только, разумеется.
Не большую часть, а всё.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16378
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:23
#122
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Цитата:
111:
Я был на празднике, не видел полка.

Мож смотрел не туда? Газета утверждает обратное. Зайди в тут тему, напиши что не согласен, пусть пишут опровержение :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:26
#123
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Цитата:
maxsaf:
Газета утверждает обратное.

Уже сказал, значит был.
Мои фотоотсчеты о празднике в прошлом флуде.
Видел бы, обязательно сфотографировал бы.
Значит я был немного на другом празднике, посвященному 9 мая.
Ну а полк скорби, был в другом месте..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16378
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:27
#124
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Цитата:
111:
В проведении парадов только, разумеется. Не большую часть, а всё.

Нет не все. Советских флагов стало меньше, российских больше. При СССР с триколором никого на параде не было. Георгиевская ленточки, с твоих же слов, тогда не носили, появилось недавно, значит это не советское а российское, с твоих же слов. И теперь какая-то часть людей и в Костанае их носит, значит все таки и России идут традиции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:34
#125
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Цитата:
maxsaf:
теперь какая-то часть людей и

Мы говорим об отдельных людях каких то, по типу лиги чемпионов, где например казахи болеют за своих братьев и выставляют определенные флаги, или же говорим о государственном празднике Казахстан?
Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?
Если в Костанае ты увидел пару ленточек, это значит праздник мы переняли с России в 1991м?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5050
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 03:39
#126
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Цитата:
111:

====09 мая 2022, 11:40В Кургане прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16378
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 04:34
#127
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Цитата:
111:
Мы говорим об отдельных людях каких то

Да, только о тех кто праздновал и по улице строем ходил. Про тех, кто дома сидел и вообще никак не отмечал - мы не говорим. Хотя они тоже казахстанцы. :-) Цитата:
111:
Мы говорим о ленточках и побрякушках, либо в целом о самом празднике, самой победе?

Голубые ленточки пожалуй единственное отличие между празднованием в Кургане и в Костанае. А нет, там еще кадеты строем шли и вроде два уазика было, а у вас денег не хватило вроде на этот минималистичный парад, с твоих же слов. Какие еще отличия? Бессмертный полк был и там и там.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
868
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 08:42
#128
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Цитата:
abaika95:
погон,без ничего Просто гимнастерки и пилотки странного вида А такая форма была на военнопленных советских бойцах Кого ребятишки и их родители косплеят? Цитата:

Вот он прямо перед нами- продукт соровского выпуска, который во всем (в т.ч. и традициях) находит отрицательный момент, особенно если это связано с Союзом. Хотя в нем успел может пару лет пожить всего. И какой с него может быт экспеРд
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 09:54
#129
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Цитата:
maxsaf:
Голубые ленточки

Да согласен я.
Но, не путай идею, традицию, взятую с СССР..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:00
#130
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Цитата:
Гога:
В Кургане прошел парад в честь

Я о том же.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12386
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:05
#131
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12386
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:23
#132
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12386
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 10:33
#133
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Страница 9 из 9«1...789
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