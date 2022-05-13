Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния во время военных действий могут быть приравнены к военным преступлениям. Читать новость
подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате "применения в населённых пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия". Речь идёт об обстрелах из тяжёлой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.
"...независимой комиссии для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Украине..." Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает. А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.
111: Пока мы союзники, надо голосовать против. По человечески за.. Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..
Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала. Основная цель этой организации поддерживать МИР во всём мире,а сколько войн было за последние 20-25лет и что кто нибудь спрашивал у ООН можно бомбить Югославию,Ирак,Ливию,Афганистан,Сирию?
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