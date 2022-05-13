Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+15°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44221
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния во время военных действий могут быть приравнены к военным преступлениям.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16378
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 09:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 мая, зафиксировано 3541 убитых и 3785 раненых.

Это они за весь период столько зафиксировали, или только за последние пару месяцев?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15252
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 09:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате "применения в населённых пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия". Речь идёт об обстрелах из тяжёлой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.

Источник:

А размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 09:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока мы союзники, надо голосовать против.
По человечески за..
Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..
Мало ли что там у кого на уме..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12386
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 10:04
#4
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 10:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?

Это как например?
То есть, они близко с домами поставили какие то военные трактора, и Россия вынуждена была из за этого начать войну?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:07
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
239 детей.
Конечно, жестокость агрессии просто не знает границ..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12589
Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации с правами человека в Украине
Отправлено: 13.05.22 - 10:10
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
размещение военной техники рядом с жилыми домами не является нарушением прав человека?

Война допустим за Сталинград.
Наши солдаты должны были выйти в поле за этот город и там отбивать атаки звереющего при виде крови противника?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
363
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:39
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...независимой комиссии для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Украине..."
Если эта комиссия действительно независима, то Запад скоро должен будет признать свои преступления. Но это - из области фантастики. Никогда он их не признавал и никогда не признает.
А весь независимый мир и без этой комиссии правду знает.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8622
Re: Казахстан воздержался при голосовании совета ООН по ситуации...
Отправлено: 13.05.22 - 10:45
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Пока мы союзники, надо голосовать против. По человечески за.. Но чувствуя агрессию, конечно воздержимся..

Без разницы как там кто голосует,ООН как организация давно уже себя дискредетировала.
Основная цель этой организации поддерживать МИР во всём мире,а сколько войн было за последние 20-25лет и что кто нибудь спрашивал у ООН можно бомбить Югославию,Ирак,Ливию,Афганистан,Сирию?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS