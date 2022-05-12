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≡ Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней насиловали в одной из школ Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44219
Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней насиловали в одной из школ Алматы
Отправлено: 12.05.22 - 15:19
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Основательница фонда по борьбе с насилием "НеМолчиKZ" обратилась к Президенту с открытым письмом, в котором попросила Главу государства помочь наказать всех виновных.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24857
Re: Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней...
Отправлено: 12.05.22 - 15:19
#1
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А чё, все - молчите?
Школы, надо - обсдедовать... :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24857
Re: Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней...
Отправлено: 12.05.22 - 21:46
#2
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Цитата:

но расследование "стоит на мертвой точке".

Даже обсуждать, никто не хочет... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16376
Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней насиловали в одной из школ Алматы
Отправлено: 13.05.22 - 08:09
#3
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Цитата:
drakon:
Даже обсуждать, никто не хочет...

Заняты украинскими детьми, на своих времени нет
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