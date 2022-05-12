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Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней насиловали в одной из школ Алматы
Отец первоклассника заявил, что его сына несколько дней насиловали в одной из школ Алматы
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