Отправлено: - 01:37

111:

И ты согласен что твое утверждение Цитата: maxsaf: вы до сих пор "по-российски" отмечаете? В корне неверно?

111:

Разумеется к нашим многочисленным зрителям..

Цитата:Не согласен)Цитата:Тут больше нет никого, кто мог бы ответить