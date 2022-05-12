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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44219
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
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Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:24
#75
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Цитата:
111:
Доказать что?

Что отличий нет в праздновании дня 9 мая в России и в Казахстане в среднестатистических городах. Мож есть какая-то разница между празднованием в столицах - я не знаю, а ты знаешь?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:26
#76
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Цитата:
111:
Кто то объяснит, почему я именно так сказал?

Это к кому вопрос?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:27
#77
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Цитата:
111:
давай разберемся в сути

Давай
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:27
#78
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Цитата:
maxsaf: Что отличий нет в


И ты согласен что твое утверждение

Цитата:
maxsaf:
вы до сих пор "по-российски" отмечаете?


В корне неверно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:28
#79
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Цитата:
maxsaf:
Это к кому вопрос?

Разумеется к нашим многочисленным зрителям..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:35
#80
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Потому что даже спрашивать о том, что мы справляем ро российски совершенно некорректно..
Кому то я объяснял, что у нас свой путь, но он обиделся..
Но мы никогда не справляли по российски..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:37
#81
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Цитата:
111:
И ты согласен что твое утверждение Цитата: maxsaf: вы до сих пор "по-российски" отмечаете? В корне неверно?

Не согласен)

Цитата:
111:
Разумеется к нашим многочисленным зрителям..

Тут больше нет никого, кто мог бы ответить :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:39
#82
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Цитата:
maxsaf:
Не согласен)

Хорошо.
А теперь вопрос знатокам!
Курган.
- Сколько лет этот небольшой российский городок справляет, эту традицию, ритуал, обычай, или что то еще, 9го мая?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:41
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исходя из этого, второй сопутствующий.
- С какой страны, города, или села, в Кургане, в этом маленьком городе, похожим на Костанай, появилась традиция проводить Парад Победы?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:01
#84
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
- С какой страны, города, или села, в Кургане, в этом маленьком городе, похожим на Костанай, появилась традиция проводить Парад Победы?

Я не знал что в Кургане проводят парады победы:-o
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:02
#85
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Цитата:
111:
А теперь вопрос знатокам! Курган. - Сколько лет этот небольшой российский городок справляет, эту традицию, ритуал, обычай, или что то еще, 9го мая?

Присоединяюсь к вопросу)

[Исправлено: maxsaf, 13.05.2022 - 02:04]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:11
#86
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Цитата:
maxsaf:
не знал что в Кургане проводят парады победы

То есть там ничего такого не проводят и не празднуют?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12560
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:15
#87
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Цитата:
maxsaf:
Присоединяюсь к вопросу)

Так что понял в чем проблема и почему у нас справляют праздники не по российски?
Молодец!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:16
#88
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Цитата:
111:
То есть там ничего такого не проводят и не празднуют?

Парады не проводят, насколько мне известно.
Праздник 9 мая точно празднуют.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16361
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:17
#89
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Цитата:
111:
Так что понял в чем проблема и почему у нас справляют праздники не по российски?

Нет, не понял) ты так и не смог это обьяснить :lol:
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