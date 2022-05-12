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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:24
Цитата:
Что отличий нет в праздновании дня 9 мая в России и в Казахстане в среднестатистических городах. Мож есть какая-то разница между празднованием в столицах - я не знаю, а ты знаешь?
111:
Доказать что?
Доказать что?
Что отличий нет в праздновании дня 9 мая в России и в Казахстане в среднестатистических городах. Мож есть какая-то разница между празднованием в столицах - я не знаю, а ты знаешь?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:26
Цитата:
Это к кому вопрос?
111:
Кто то объяснит, почему я именно так сказал?
Кто то объяснит, почему я именно так сказал?
Это к кому вопрос?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:27
Цитата:
Давай
111:
давай разберемся в сути
давай разберемся в сути
Давай
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:27
Цитата:
И ты согласен что твое утверждение
Цитата:
В корне неверно?
maxsaf: Что отличий нет в
И ты согласен что твое утверждение
Цитата:
maxsaf:
вы до сих пор "по-российски" отмечаете?
вы до сих пор "по-российски" отмечаете?
В корне неверно?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:28
Цитата:
Разумеется к нашим многочисленным зрителям..
maxsaf:
Это к кому вопрос?
Это к кому вопрос?
Разумеется к нашим многочисленным зрителям..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:35
Потому что даже спрашивать о том, что мы справляем ро российски совершенно некорректно..
Кому то я объяснял, что у нас свой путь, но он обиделся..
Но мы никогда не справляли по российски..
Кому то я объяснял, что у нас свой путь, но он обиделся..
Но мы никогда не справляли по российски..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:37
Цитата:
Не согласен)
Цитата:
Тут больше нет никого, кто мог бы ответить
111:
И ты согласен что твое утверждение Цитата: maxsaf: вы до сих пор "по-российски" отмечаете? В корне неверно?
И ты согласен что твое утверждение Цитата: maxsaf: вы до сих пор "по-российски" отмечаете? В корне неверно?
Не согласен)
Цитата:
111:
Разумеется к нашим многочисленным зрителям..
Разумеется к нашим многочисленным зрителям..
Тут больше нет никого, кто мог бы ответить
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:39
Цитата:
Хорошо.
А теперь вопрос знатокам!
Курган.
- Сколько лет этот небольшой российский городок справляет, эту традицию, ритуал, обычай, или что то еще, 9го мая?
maxsaf:
Не согласен)
Не согласен)
Хорошо.
А теперь вопрос знатокам!
Курган.
- Сколько лет этот небольшой российский городок справляет, эту традицию, ритуал, обычай, или что то еще, 9го мая?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 01:41
Исходя из этого, второй сопутствующий.
- С какой страны, города, или села, в Кургане, в этом маленьком городе, похожим на Костанай, появилась традиция проводить Парад Победы?
- С какой страны, города, или села, в Кургане, в этом маленьком городе, похожим на Костанай, появилась традиция проводить Парад Победы?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:01
Цитата:
Я не знал что в Кургане проводят парады победы
111:
- С какой страны, города, или села, в Кургане, в этом маленьком городе, похожим на Костанай, появилась традиция проводить Парад Победы?
- С какой страны, города, или села, в Кургане, в этом маленьком городе, похожим на Костанай, появилась традиция проводить Парад Победы?
Я не знал что в Кургане проводят парады победы
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:02
Цитата:
Присоединяюсь к вопросу)
[Исправлено: maxsaf, 13.05.2022 - 02:04]
111:
А теперь вопрос знатокам! Курган. - Сколько лет этот небольшой российский городок справляет, эту традицию, ритуал, обычай, или что то еще, 9го мая?
А теперь вопрос знатокам! Курган. - Сколько лет этот небольшой российский городок справляет, эту традицию, ритуал, обычай, или что то еще, 9го мая?
Присоединяюсь к вопросу)
[Исправлено: maxsaf, 13.05.2022 - 02:04]
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:11
Цитата:
То есть там ничего такого не проводят и не празднуют?
maxsaf:
не знал что в Кургане проводят парады победы
не знал что в Кургане проводят парады победы
То есть там ничего такого не проводят и не празднуют?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:15
Цитата:
Так что понял в чем проблема и почему у нас справляют праздники не по российски?
Молодец!
maxsaf:
Присоединяюсь к вопросу)
Присоединяюсь к вопросу)
Так что понял в чем проблема и почему у нас справляют праздники не по российски?
Молодец!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:16
Цитата:
Парады не проводят, насколько мне известно.
Праздник 9 мая точно празднуют.
111:
То есть там ничего такого не проводят и не празднуют?
То есть там ничего такого не проводят и не празднуют?
Парады не проводят, насколько мне известно.
Праздник 9 мая точно празднуют.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 13.05.22 - 02:17
Цитата:
Нет, не понял) ты так и не смог это обьяснить
111:
Так что понял в чем проблема и почему у нас справляют праздники не по российски?
Так что понял в чем проблема и почему у нас справляют праздники не по российски?
Нет, не понял) ты так и не смог это обьяснить
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