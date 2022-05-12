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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:29
#406
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Новые жынсы с дырками..
18 тысяч..
Да уж..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:30
#407
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Цитата:
maxsaf:
Давно пора))

Обычно я всегда делаю их, попался Гога в последний раз и Нурбанчик..
Так прикольно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16325
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:40
#408
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Цитата:
111:
Обычно я всегда делаю их

Ну ты ж профи )
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:41
#409
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Просто красивое фото..



О любви..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:42
#410
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты ж профи

Просто я даю людям то, что они сами хотят видеть..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16325
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:45
#411
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Цитата:
111:
Просто я даю людям то, что они сами хотят видеть..

Столько они не хотят, сколько ты даешь. Хорошего - по-маленьку :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:47
#412
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А сейчас не щящлык, но вкусная и здоровая пища, жаркое из лошадины..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:52
#413
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Цитата:
maxsaf:
Столько они не хотят, сколько ты даешь.

Ты прав.
Они хотят больше.
Наверно от жадности.
Но когда понимают, что ловятся как мальчики первоклашки, делают на весь мир изумленное лицо, мол мы вообще ничего не хотели и как так, что получилось то что получилось, вопрошают они в Вопросах, обвиняя уже кого то повыше, в своем стыде и сраме, мол виноваты уже те, кто стоит Выше нас..
Вот это то я и люблю..
Видеть как слабые люди переворачивают сами свои же логические цепочки до неузнаваемости..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 22:54
#414
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Вообще мне слабые натуры нравятся не потому что они слабы, а потому что поверив в свою силу, они начинают делать то, чего ты и собрался из них вить, делать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.05.22 - 23:00
#415
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Ну а то что Флуд по очереди сделали, это даже к лучшему, в темах то как отписываться стали, больше .
Вот тут то я и был прав..
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Страница 28 из 28«1...262728
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