Отправлено: - 17:18

yudjin:

У нас ведь как, пока гром не грянет...Пока 12 домов от камыша не сгорели, их вырубкой никто не занимался...

yudjin:

Теперь в августе... пока не рассчитанные на такое количество бойлеров, плиток, чайников и кипятильников внутридомовые сети не начнут дымиться, никто думать не собирается.

Цитата:Ты же вроде любишь такое? Иначе так не гордился бы СССР котрый весь построен на таких вон конвульсиях Цитата:Предлагаешь ещё и электричество отключать? Согласен