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Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с отключением газа
Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с отключением газа
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