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≡ Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с отключением газа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44219
Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с отключением газа
Отправлено: 12.05.22 - 16:52
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С 1 по 31 августа будут ремонтировать газопровод «Карталы-Рудный», поэтому от подачи газа отключат все категории потребителей Костанайской области, за исключением населения Камыстинского, Житикаринского и Карабалыкского районов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8493
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 16:52
#1
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Цитата:
Ведь при отключении газа жители области будут использовать электроплитки.

У нас ведь как, пока гром не грянет...Пока 12 домов от камыша не сгорели, их вырубкой никто не занимался...
Теперь в августе... пока не рассчитанные на такое количество бойлеров, плиток, чайников и кипятильников внутридомовые сети не начнут дымиться, никто думать не собирается.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12382
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 17:18
#2
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Цитата:
yudjin:
У нас ведь как, пока гром не грянет...Пока 12 домов от камыша не сгорели, их вырубкой никто не занимался...

Ты же вроде любишь такое? Иначе так не гордился бы СССР котрый весь построен на таких вон конвульсиях Цитата:
yudjin:
Теперь в августе... пока не рассчитанные на такое количество бойлеров, плиток, чайников и кипятильников внутридомовые сети не начнут дымиться, никто думать не собирается.

Предлагаешь ещё и электричество отключать? Согласен
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12517
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 17:23
#3
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Думал что зря купил в том году электроплитки, новые в гараже, пригодятся значит..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2534
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 18:28
#4
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Целый месяц почти вся область будет сидеть без газа? С дуба рухнули?
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БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
32
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 19:52
#5
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Ну, конечно же, теперь в августе. Насолили огурцов, помидоров, лечо накрутили... почему в нашем регионе все делается через одно место?? Горячую воду и тепло отключают, когда на улице холодрыга и дома еще не успели прогреться, теперь газ выключат, когда время делать заготовки. Сплошное вредительство!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
17
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 22:05
#6
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.....в нашем дружном ЕвроСоюзе опресовку не делают да и газ,аляктричество,воду не отключают.Претположить такого даже не могу,это ведь это будет катастрофа для нас вселенского маштаба.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
867
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 22:47
#7
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Цитата:
abaika95:
Ты же вроде любишь такое? Иначе так не гордился бы СССР котрый весь построен на таких вон конвульсиях

Что ты имеешь против Союза? Ты до сих пор (30 лет) развалить не можешь то, что было построено при Союзе.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
867
Re: Осеннюю опрессовку теплосетей КТЭК проведут одновременно с...
Отправлено: 12.05.22 - 22:49
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Целый месяц почти вся область будет сидеть без газа? С дуба рухнули?

Ну поскачешь, согреешься. Заодно прогиб засчитают
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