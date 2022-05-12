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≡ Нацбанк: Инфляционные ожидания остаются высокими
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44219
Нацбанк: Инфляционные ожидания остаются высокими
Отправлено: 12.05.22 - 18:40
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"Мы видим, что повышается инфляционное давление на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире", - сказал Пирматов на заседании правительства. Он также заявил, что риски волатильности тенге сохраняются.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1513
Re: Нацбанк: Инфляционные ожидания остаются высокими
Отправлено: 12.05.22 - 18:40
#1
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риски волатильности тенге сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки.///Хорошо, когда есть на что перевести стрелки.
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