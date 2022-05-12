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Около 3 млн тенге помог вернуть костанайцам департамент по защите прав потребителей с начала 2022 года
Около 3 млн тенге помог вернуть костанайцам департамент по защите прав потребителей с начала 2022 года
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