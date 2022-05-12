Отправлено: - 17:15

Маркс:

И зачем бабушкам вас переубеждать, что они дедушки?

serg kost:

Ты опять в "психологию" ударился, теперь в военную? Я тебе предлагал в пятую школу сходить к моему знакомому инструктору, ты слился.

serg kost:

А вот скажи: те многие тысячи людей, кто пришёл 9 мая в парк Победы с Георгиевскими ( гвардейскими) лентами, они патриоты Казахстана?

serg kost:

А дети в военной форме кем вырастут? Патриотами, или сразу в плен сдадутся?

Цитата:Вот я вас Яша и спрашиваюТаки зачем?Цитата:Ты мне ещё предлагал пива попить и на дачу поехатьЯ вроде тебе прямо сказал,я тебе не друг и не собираюсь им быть) и да я предлагаю тебе на Украину съездить,сольешся?Цитата:Большинством это зомбированные пропагандой России и да наврядле они патриоты КазахстанаБыли бы патриоты шли бы с казахстанскими лентами Цитата:Если дети в форме советских военнопленных ходят то сразу в плен сдадутсяИх этому с детства родители учат которые смотрят российскую пропагандуИ вот вопрос,если нападет к примеру Россия то ты автомат быстро соберёшь или к инструктору поедешь?