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"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44219
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 08:07
Отвечая на вопросы журналистов, Марат Жундубаев сообщил - причина возгорания камыша окончательно не установлена. Но после пожара приняли решение полностью обследовать берег Тобола и выкосить камыши.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 89
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 08:07
Страшно, очень страшно, Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 48
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 08:57
"Искать виноватого смысла нет" Интересная позиция акима города
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 976
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 09:23
как нет смысла ?
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2534
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 09:29
По идее отдел ЖКХ должен следить за тем, чтобы в городской черте зарослей камыша не было. Отдел ЖКХ подчиняется акиму города.
Потому видимо аким и не видит смысла искать виновных :))
Потому видимо аким и не видит смысла искать виновных :))
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 12.05.22
- Сообщений:
- 2
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 11:03
Здравствуйте! Я вчера присутствовал на встрече акима города с представителями СМИ. В данном случае речь шла о том, что брифинг созван не для того, чтобы искать виновных лиц и вести полемику на эту тему. Встреча была организована для информирования о принимаемых мерах по оказанию необходимой помощи пострадавшим. Дальше было пояснение о том, что соответствующие должностные лица УЧС г.Костаная проводят расследование происшествия. С уважением, пресс-секретарь акима Самат Жандильдин.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 12.05.22
- Сообщений:
- 2
"Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная рассказал, что власти будут делать после пожара на ул. Набережной
Отправлено: 12.05.22 - 11:16
Добрый день! Во время встречи аким города так и пояснил, что комиссия работает, будут приняты меры в дальнейшем не допустить подобных случаев. Это касается организации охранной зоны береговой линии, работы по уборке сухостоя и другие вопросы. С уважением, пресс-секретарь акима Самат Жандильдин.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12382
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 11:28
Цитата:
ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС....
А такие попадать не могут
юля елиссева:
По идее отдел ЖКХ должен следить за тем, чтобы в городской черте зарослей камыша не было. Отдел ЖКХ подчиняется акиму города.
По идее отдел ЖКХ должен следить за тем, чтобы в городской черте зарослей камыша не было. Отдел ЖКХ подчиняется акиму города.
ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС....
А такие попадать не могут
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 814
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 13:44
Вообще возникает вопрос,почему строили свой хибары с камышовых мат так близко к берегу с зарослями камыша? Ведь горели там и при совдепе горели да и сами захламили всю прибрежную зону бытовым мусором. Вот и прилетела ответка..а теперь аким помоги!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4057
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 14:13
Цитата:
+100
abaika95:
ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС.... А такие попадать не могут
ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС.... А такие попадать не могут
+100
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1513
Re: "Искать виноватого смысла нет" - Аким Костаная...
Отправлено: 12.05.22 - 17:56
Цитата:
Аким сказал, что СЕЙЧАС нет смысла искать виновных. И он прав. Сейчас нужно помочь людям.
71422:
Аким сказал, что СЕЙЧАС нет смысла искать виновных. И он прав. Сейчас нужно помочь людям.
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