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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 11:38
Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:15
Цитата:
Вот я вас Яша и спрашиваю
Таки зачем?
Цитата:
Ты мне ещё предлагал пива попить и на дачу поехать
Я вроде тебе прямо сказал,я тебе не друг и не собираюсь им быть) и да я предлагаю тебе на Украину съездить,сольешся?Цитата:
Большинством это зомбированные пропагандой России и да наврядле они патриоты Казахстана
Были бы патриоты шли бы с казахстанскими лентами Цитата:
Если дети в форме советских военнопленных ходят то сразу в плен сдадутся
Их этому с детства родители учат которые смотрят российскую пропаганду
И вот вопрос,если нападет к примеру Россия то ты автомат быстро соберёшь или к инструктору поедешь?
Маркс:
И зачем бабушкам вас переубеждать, что они дедушки?
И зачем бабушкам вас переубеждать, что они дедушки?
Вот я вас Яша и спрашиваю
Таки зачем?
Цитата:
serg kost:
Ты опять в "психологию" ударился, теперь в военную? Я тебе предлагал в пятую школу сходить к моему знакомому инструктору, ты слился.
Ты опять в "психологию" ударился, теперь в военную? Я тебе предлагал в пятую школу сходить к моему знакомому инструктору, ты слился.
Ты мне ещё предлагал пива попить и на дачу поехать
Я вроде тебе прямо сказал,я тебе не друг и не собираюсь им быть) и да я предлагаю тебе на Украину съездить,сольешся?Цитата:
serg kost:
А вот скажи: те многие тысячи людей, кто пришёл 9 мая в парк Победы с Георгиевскими ( гвардейскими) лентами, они патриоты Казахстана?
А вот скажи: те многие тысячи людей, кто пришёл 9 мая в парк Победы с Георгиевскими ( гвардейскими) лентами, они патриоты Казахстана?
Большинством это зомбированные пропагандой России и да наврядле они патриоты Казахстана
Были бы патриоты шли бы с казахстанскими лентами Цитата:
serg kost:
А дети в военной форме кем вырастут? Патриотами, или сразу в плен сдадутся?
А дети в военной форме кем вырастут? Патриотами, или сразу в плен сдадутся?
Если дети в форме советских военнопленных ходят то сразу в плен сдадутся
Их этому с детства родители учат которые смотрят российскую пропаганду
И вот вопрос,если нападет к примеру Россия то ты автомат быстро соберёшь или к инструктору поедешь?
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:16
"Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами."
Что хотел сказать тов. Денисов этими словами, не пойму.
У нас например все как было, все так и осталось.
Чтим память деда, ездим на кладбище 9го мая, по возможности ищем муллу рядом с могилами, читаем Коран.
Помним и чтим..
На парады ни разу в жизни не ходили 9го мая.
На мир труд май, еще есть фото, на 9е нет, хотя фотограф я в детстве был еще тот..
Ленточки увидел я не знаю когда, в двухтысячные что ли эту моду.
У деда никогда их не было.
Был портрет Сталина, висевший над его головой до самой смерти.
Всё.
Что хотел выразить тов. Денисов, не пойму..
Что хотел сказать тов. Денисов этими словами, не пойму.
У нас например все как было, все так и осталось.
Чтим память деда, ездим на кладбище 9го мая, по возможности ищем муллу рядом с могилами, читаем Коран.
Помним и чтим..
На парады ни разу в жизни не ходили 9го мая.
На мир труд май, еще есть фото, на 9е нет, хотя фотограф я в детстве был еще тот..
Ленточки увидел я не знаю когда, в двухтысячные что ли эту моду.
У деда никогда их не было.
Был портрет Сталина, висевший над его головой до самой смерти.
Всё.
Что хотел выразить тов. Денисов, не пойму..
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:24
Цитата:
Он намекает на то что если в Казахстане начнут давить и дальше против парадов и ленточек то он, муж Симонян и его братва в Казахстане должны обьеденится чтобы доказать этим "братьям казахам" что военный парад и ленточки это важнейшая вещь в деле памяти о 9 мая
Незнаю чем дело кончится но зная тов.Денисова он может пойти на всё
Даже страшно представить,ведь он может позвать своего друга Кайрата Ахметова обратно в акимат города,либо провести акцию митинг "бег на 50 км вокруг города"....
111:
Что хотел сказать тов. Денисов этими словами, не пойму.
Что хотел сказать тов. Денисов этими словами, не пойму.
Он намекает на то что если в Казахстане начнут давить и дальше против парадов и ленточек то он, муж Симонян и его братва в Казахстане должны обьеденится чтобы доказать этим "братьям казахам" что военный парад и ленточки это важнейшая вещь в деле памяти о 9 мая
Незнаю чем дело кончится но зная тов.Денисова он может пойти на всё
Даже страшно представить,ведь он может позвать своего друга Кайрата Ахметова обратно в акимат города,либо провести акцию митинг "бег на 50 км вокруг города"....
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:43
И в наших силах отстоять сложившиеся десятилетиями традиции празднования святого Дня Победы///
что там курят?))) Какие это СВЯТЫЕ традиции? Да ещё которым аж ДЕСЯТИЛЕТИЯ...
СССР праздновал День Победы всего лишь трижды. Остальное было как мероприятия встречи фронтовиков. Никакого ежегодного победобесия, никаких массовых парадов и этих маршей с лязгом гусениц и оружием массового истребления человечества, что сейчас творится в "традиции", не было.
[Исправлено: Mr_negotive, 12.05.2022 - 17:58]
[Исправлено: Iney, 12.05.2022 - 18:30]
что там курят?))) Какие это СВЯТЫЕ традиции? Да ещё которым аж ДЕСЯТИЛЕТИЯ...
СССР праздновал День Победы всего лишь трижды. Остальное было как мероприятия встречи фронтовиков. Никакого ежегодного победобесия, никаких массовых парадов и этих маршей с лязгом гусениц и оружием массового истребления человечества, что сейчас творится в "традиции", не было.
[Исправлено: Mr_negotive, 12.05.2022 - 17:58]
[Исправлено: Iney, 12.05.2022 - 18:30]
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:45
Цитата:
Действительно.
Имеет ли тов.Денисов говорить хоть что то о Победе наших дедов, если он произносит такие циничные слова?
Хотя надо отдать должное, фашисты наверно старались на благо, но только своей нации..
То есть если у нас будет националистическая партия, которая будет чтить только свою нацию, тов.Денисов обязательно вступит в нее?
Вот бы в той же России это сейчас сказать, ведь он же отстаивает российские ленточки, они бы его поняли?
[Исправлено: 111, 12.05.2022 - 17:56]
Mr_negotive:
фашистскую партию,
фашистскую партию,
Действительно.
Имеет ли тов.Денисов говорить хоть что то о Победе наших дедов, если он произносит такие циничные слова?
Хотя надо отдать должное, фашисты наверно старались на благо, но только своей нации..
То есть если у нас будет националистическая партия, которая будет чтить только свою нацию, тов.Денисов обязательно вступит в нее?
Вот бы в той же России это сейчас сказать, ведь он же отстаивает российские ленточки, они бы его поняли?
[Исправлено: 111, 12.05.2022 - 17:56]
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:49
Комментарий удален модератором.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 17:52
День Победы - это не ПРАЗДНИК. Праздновать тут нечего! Праздник был только один раз - 9 мая 1945 года. И всё. Один лишь раз!
Всё остальное - это День Памяти и Скорби! А не повод для мракобесия всех тех, у кого державные почесунчики или воспоминания о своей молодости.
Этот день всегда был со Смыслом - никогда больше.
А что сейчас? Даже говорить противно...
[Исправлено: Mr_negotive, 12.05.2022 - 18:01]
[Исправлено: Iney, 12.05.2022 - 18:33]
Всё остальное - это День Памяти и Скорби! А не повод для мракобесия всех тех, у кого державные почесунчики или воспоминания о своей молодости.
Этот день всегда был со Смыслом - никогда больше.
А что сейчас? Даже говорить противно...
[Исправлено: Mr_negotive, 12.05.2022 - 18:01]
[Исправлено: Iney, 12.05.2022 - 18:33]
Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:03
Поддерживаю.
Надо наверное Аркадию Денисову для начала объяснить свои слова о вступлении в эту партию и уже потом говорить что то о победе наших дедов над теми, куда тов.Денисов хотел бы вступить..
А то что то его позиция по поводу наших ветеранов, не воспринимается как что то серьезное, скорее как пустой фарс наверно на дань моде..
[Исправлено: 111, 12.05.2022 - 18:09]
Надо наверное Аркадию Денисову для начала объяснить свои слова о вступлении в эту партию и уже потом говорить что то о победе наших дедов над теми, куда тов.Денисов хотел бы вступить..
А то что то его позиция по поводу наших ветеранов, не воспринимается как что то серьезное, скорее как пустой фарс наверно на дань моде..
[Исправлено: 111, 12.05.2022 - 18:09]
s
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:12
Цитата:
[Исправлено: Iney, 12.05.2022 - 18:36]
abaika95: я тебе не друг и не собираюсь им быть) и да я предлагаю тебе на УкраинуПоехали. Когда выезжаем?Цитата:
abaika95: Большинством это зомбированные пропагандой России и да наврядле они патриоты Казахстана Были бы патриоты шли бы с казахстанскими лентамиКогда Наша Газета вкладывала в каждый бумажный номер георгиевские ленты, редакция тоже была зомбирована? Когда акимы и прочие чиновники приходили на парад с георгиевскими лентами, они тоже были зомбированы? Или все эти люди были не патриотами?Цитата:
abaika95: если нападет к примеру РоссияФантастику писать у тебя плохо получается.
[Исправлено: Iney, 12.05.2022 - 18:36]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
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- 280
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:26
Я как увижу абайка, просто пропускаю, не могу читать. Иногда, не могу про , то что, написано, уважаемый людьми, на этом не могу. Я что хотел сказать, не стоит про цвет говорить( о ленточках), главное. что у людей внутри, и пока я жив, пока мои дети живы никакие абайки не заставят не праздновать День победы.
У меня два дядьки ушли и не пришли с той войны, я уже не знаю куда обращаться, они поменяли фамилию, отец от голдомора уехал в Казань, Даже в Подольске не знают. А ты , я бы сказал, но мои гены не позволяют, Я точно хочу сказать свою позицию, я против войны, я Сейчас против Путина, одумается, ну наверное среди политиков место
У меня два дядьки ушли и не пришли с той войны, я уже не знаю куда обращаться, они поменяли фамилию, отец от голдомора уехал в Казань, Даже в Подольске не знают. А ты , я бы сказал, но мои гены не позволяют, Я точно хочу сказать свою позицию, я против войны, я Сейчас против Путина, одумается, ну наверное среди политиков место
(Пользователи)
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- Сообщений:
- 1513
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:29
Цитата:
Для этого надо хотя бы как-то обосновать, что связывает синюю ленту с Днём Победы.
abaika95:
Были бы патриоты шли бы с казахстанскими лентами
Были бы патриоты шли бы с казахстанскими лентами
Для этого надо хотя бы как-то обосновать, что связывает синюю ленту с Днём Победы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 280
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:31
Прочитал, наверное, я высказал не всё и не так.Ужасно, то что война в Украине, заставила так размежеваться людей, ужасно , что до сих пор существует такое понятие,как война
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:36
Комментарий удален модератором.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:39
Комментарий удален модератором.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, за Победу!
Отправлено: 12.05.22 - 18:44
Комментарий удален модератором.
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