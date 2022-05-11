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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1301
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 15:25
Цитата:
Конечно заинтересована.
Все рассуждения о лимите комментариев - ни к чему, я уже писал об этом. Даже если технически это осуществимо. Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
Гога:
Вопрос - а редакция заинтересована в том , чтобы было как можно больше комментов и просмотров ?
Вопрос - а редакция заинтересована в том , чтобы было как можно больше комментов и просмотров ?
Конечно заинтересована.
Все рассуждения о лимите комментариев - ни к чему, я уже писал об этом. Даже если технически это осуществимо. Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2070
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 15:51
Цитата:
И это правильно. Излишние ужесточения приведут к потере интереса к дискуссиям. Хотелось бы даже порекомендовать снизить градус модерирования при личных обращениях, если они не несут в себе прямых оскорблений, а завуалированы. Ведь вдумываться и понимать иносказания эзопова языка гораздо интереснее и возвышеннее, нежели скатываться в банальное бросание комками г..рязи.
Цитата:
Поддержу Таноми, что во флуде тоже нужно ослаблять критерии модерации, чтобы можно было стравливать накопившийся пар. Просто иногда в теме сообщения вдруг возникает совершенно другая ветка обсуждения, которую можно продолжить только во флуде, чтобы уже там доказать, что оппонент полный идиот и совсем не прав. Конечно же, не напрямую, а прибегая для этого к иносказаниям, аллегориям и сарказму. Ведь и критика для оппонента так же важна, как и похвала, поэтому не надо лишать никого удовольствия быть подвергнутым модной ныне прожарке.
Тимур Гафуров:
Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
И это правильно. Излишние ужесточения приведут к потере интереса к дискуссиям. Хотелось бы даже порекомендовать снизить градус модерирования при личных обращениях, если они не несут в себе прямых оскорблений, а завуалированы. Ведь вдумываться и понимать иносказания эзопова языка гораздо интереснее и возвышеннее, нежели скатываться в банальное бросание комками г..рязи.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Выпустить пар - это как? Доказать, что оппонент не прав? Или сказать, что оппонент - дурак? Это же две большие разницы.
Поддержу Таноми, что во флуде тоже нужно ослаблять критерии модерации, чтобы можно было стравливать накопившийся пар. Просто иногда в теме сообщения вдруг возникает совершенно другая ветка обсуждения, которую можно продолжить только во флуде, чтобы уже там доказать, что оппонент полный идиот и совсем не прав. Конечно же, не напрямую, а прибегая для этого к иносказаниям, аллегориям и сарказму. Ведь и критика для оппонента так же важна, как и похвала, поэтому не надо лишать никого удовольствия быть подвергнутым модной ныне прожарке.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1002
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 16:05
Цитата:
Во флуде дискуссии давно превратились в монолог
Тимур Гафуров:
Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
Ну нет никакого смысла в лимите для дискуссий.
Во флуде дискуссии давно превратились в монолог
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 655
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 16:12
Цитата:
Цитата:
я и предлагал лимит только на сообщения подряд) конечно лимит на кол-во сообщений в общем ни к чему
Тимур Гафуров:
Все рассуждения о лимите комментариев - ни к чему, я уже писал об этом
Все рассуждения о лимите комментариев - ни к чему, я уже писал об этом
Цитата:
гражданин СССР:
Во флуде дискуссии давно превратились в монолог
Во флуде дискуссии давно превратились в монолог
я и предлагал лимит только на сообщения подряд) конечно лимит на кол-во сообщений в общем ни к чему
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5046
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 17:05
Цитата:
----Имел ввиду материальную выгоду ? Деньги за просмотры ??
Тимур Гафуров:
Конечно заинтересована.
Конечно заинтересована.
----Имел ввиду материальную выгоду ? Деньги за просмотры ??
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1301
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 17:23
Цитата:
Рекламодатели ориентируются на несколько показателей, в том числе на среднее количество просмотров.
Цитата:
Нет, за это мы деньги не получаем.
Гога:
Имел ввиду материальную выгоду ?
Имел ввиду материальную выгоду ?
Рекламодатели ориентируются на несколько показателей, в том числе на среднее количество просмотров.
Цитата:
Гога:
Деньги за просмотры ??
Деньги за просмотры ??
Нет, за это мы деньги не получаем.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1281
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 17:50
Я во флуд стал редко заходить.
Там уже спам, а не флуд.
Там уже спам, а не флуд.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12484
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.05.22 - 21:30
Здравствуйте, раньше в каждой теме вроде видел количество просмотров.
Сейчас что то не вижу.
Может нужно на что то нажимать?
Сейчас что то не вижу.
Может нужно на что то нажимать?
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 429
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.05.22 - 09:56
Цитата:
В списке тем просмотры каждой из них отображаются до сих пор, но только на компьютере.
Если хотите просмотреть их на телефоне, надо в меню браузера найти пункт "Версия для ПК" (или что-то подобное). Потому что в мобильной верстке сайта этой информации нет.
111:
Здравствуйте, раньше в каждой теме вроде видел количество просмотров. Сейчас что то не вижу. Может нужно на что то нажимать?
Здравствуйте, раньше в каждой теме вроде видел количество просмотров. Сейчас что то не вижу. Может нужно на что то нажимать?
В списке тем просмотры каждой из них отображаются до сих пор, но только на компьютере.
Если хотите просмотреть их на телефоне, надо в меню браузера найти пункт "Версия для ПК" (или что-то подобное). Потому что в мобильной верстке сайта этой информации нет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12484
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.05.22 - 14:24
Цитата:
Спасибо, получилось.
Rexyn:
Спасибо, получилось.
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