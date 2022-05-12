Отправлено: - 13:57

serg kost:

Во всех странах мира военная форма на детишках - милота. А у нас - горе?

serg kost:

Ну а воспитывать патриотизм одними призывами к толерантности и запретом детям играть в войнушку, это вредительская идея.

serg kost:

Мальчики, которые с детства не мечтают быть защитником Родины, в войну лучшем случае станут интернет-ботами. А в худшем, - сразу сдадутся в плен, или перейдут на сторону врага.

Цитата:Ой ребят ну вы бы не палились бы так открытоНа каком форуме не задав эту тему тут же прибегает антилиберальный лахтовец с этой ссылкой и аргументом что вот на западе значит можно детишек в форму одевать а у нас нет??Да и самое смешное что в этот раз ты даже по риторике не в тему привел эту ссылочкуВедь заметь в твоём примере детишки большинством в форме со знаками различия и нашивками родов войскТоесть воевал к примеру дедушка в 82ой воздушной десантной дивизии которая высаживалась в Голландии в рамках операции маркет ГарденТак и внука так одевают чтобы все видели кто его дедушкаДругой внук в форме бойца морской пехоты бившейся за ИводзимуА у нас даже в этом вопросе халтурятУ всех внуки военнопленных из 1941 года каких-то получаетсяОскорбление ветеранов Цитата:А что за патриотизм одевать ребенка в форму несуществующей страны?Его патриотом СССР воспитывают? Тогда это идеологическая диверсия за это наказывать надоЦитата:Тоесть все российские информационные пропагандисты которые из Лахты центра и Ольгино на всех форумах ссылочки кидают не родину защищают?)