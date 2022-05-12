Народ сам выбирал символы Победы, не опасаясь административного взыскания. Но что-то подсказывает - пока. Так что все, кроме парада, осталось в прежнем привычном формате. Как будет дальше, зависит от нас с вами.
Может всё-таки гвардейские ленты? Или уже пофиг Ай будут георгиевские в честь имперской награды,которые в СССР не шибко приветствовались Цитата:
Встречались ребятишки в пошитой форме солдата Красной армии, смотрелось великолепно
Думаю это оскорбление ветеранов Ведь ребятишки одеваются в форму без знаков различия,без погон,без ничего Просто гимнастерки и пилотки странного вида А такая форма была на военнопленных советских бойцах Кого ребятишки и их родители косплеят? Цитата:
И в наших силах отстоять сложившиеся десятилетиями традиции празднования святого Дня Победы
Это намек что как в кремле сказали с 2005 носить ленточки так и надо? Бессмертный полк с 2013 всего то 10 лет традиции это десятилетия? Военный парад на каждой год Ельцин ввел с 1995 года это старинные традиции? В Алматы вон бессмертный полк прошел с флагами РК и портретом Берии тоже традиции? А в Крыму поклонская как-то портрет Николая 2 носила тоже и нам надо?))
viktorian85: Сколько не пытались запретить георгиевские ленты и красные флаги, а их всё больше и больше. Противоположно сработало.
Ну у нас баби яги против потомучто Да и победобесная истерия накаичвающая наших любителей России через рос телевидение сделала свое дело Доходит же до абсурда идёт 30летний чувак в советской форме военнопленного с портретом деда и красным знаменем под закос на знамя водруженное на Рейхстаге Спросишь а где дед то воевал? Не знает,где то там на войне А на красном знамени что написано? Не знает,просто все покупали и он купил А форму зачем надел? Ну прикольно же это память.... Вот и вся память)) Напоминает культ карго Когда к островитянам в тихом океане во время войны прилетал американский самолёт и завозил продукты в обмен на базирование на их островах А через 20 лет после войны прилетели учёные и удивились что эти островитяне построили из веток модель самолёта и поклонялись ему как божеству всё это время))
Да и какие знаки различия должны быть на ребёнке? Их ещё не призывали. Ну а воспитывать патриотизм одними призывами к толерантности и запретом детям играть в войнушку, это вредительская идея. Мальчики, которые с детства не мечтают быть защитником Родины, в войну лучшем случае станут интернет-ботами. А в худшем, - сразу сдадутся в плен, или перейдут на сторону врага.
serg kost: Во всех странах мира военная форма на детишках - милота. А у нас - горе?
Ой ребят ну вы бы не палились бы так открыто На каком форуме не задав эту тему тут же прибегает антилиберальный лахтовец с этой ссылкой и аргументом что вот на западе значит можно детишек в форму одевать а у нас нет?? Да и самое смешное что в этот раз ты даже по риторике не в тему привел эту ссылочку Ведь заметь в твоём примере детишки большинством в форме со знаками различия и нашивками родов войск Тоесть воевал к примеру дедушка в 82ой воздушной десантной дивизии которая высаживалась в Голландии в рамках операции маркет Гарден Так и внука так одевают чтобы все видели кто его дедушка Другой внук в форме бойца морской пехоты бившейся за Иводзиму А у нас даже в этом вопросе халтурят У всех внуки военнопленных из 1941 года каких-то получается Оскорбление ветеранов Цитата:
serg kost: Ну а воспитывать патриотизм одними призывами к толерантности и запретом детям играть в войнушку, это вредительская идея.
А что за патриотизм одевать ребенка в форму несуществующей страны? Его патриотом СССР воспитывают? Тогда это идеологическая диверсия за это наказывать надо Цитата:
serg kost: Мальчики, которые с детства не мечтают быть защитником Родины, в войну лучшем случае станут интернет-ботами. А в худшем, - сразу сдадутся в плен, или перейдут на сторону врага.
Тоесть все российские информационные пропагандисты которые из Лахты центра и Ольгино на всех форумах ссылочки кидают не родину защищают?)
Маркс: Ой, да вам разве угодишь? Приветствовались в СССР - плохо, не приветствовались - все равно плохо.
Нет просто вы же лицемерите получается открыто То кричали что это Советская Гвардейская лента и это память о 9 мая и к империи никакого отношения не имеет То сейчас открыто заявляете что это всё-таки георгиевская имперская лента которую давали с крестом за колонизацию средней Азии к примеру а если так то за такое надо штрафовать,в России же штрафуют за свастику к примеру Цитата:
Маркс: О чем и разговор, что вам, бабушкам, без разницы. Сказали насыпать, вот вы и стараетесь.
А вам бабушкам Получается есть разница что вы аж срочно прибежали переубеждать меня что вы праведные дедушки?
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