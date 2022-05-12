Отправлено: - 11:28

юля елиссева:

По идее отдел ЖКХ должен следить за тем, чтобы в городской черте зарослей камыша не было. Отдел ЖКХ подчиняется акиму города.

Цитата:ДЧС должен выписать акт обследование на имя ЖКХ города что эти камыши в городской черте представляют опасность для близстоящих домов и их надо убрать,если акта небыло то попадает ДЧС если попадает ДЧС попадает МЧС....А такие попадать не могут