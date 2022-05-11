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≡ Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44209
Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Отправлено: 11.05.22 - 16:58
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Издание отмечает, что в распространяемом сообщении автор ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
361
Re: Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Отправлено: 11.05.22 - 16:58
#1
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Только слепые не видят здесь грязные лапы Госдепа.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12481
Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Отправлено: 11.05.22 - 18:04
#2
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Проверка как говорится..
Ну изучают мнение безо всяких левада или как там их, опросов..
Это всем надо..
Как ни странно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16319
Re: Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Отправлено: 11.05.22 - 21:57
#3
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Цитата:
Власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Об этом в среду, 11 мая, заявил на пресс-конференции замглавы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

Это тоже фейк?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
361
Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Отправлено: 11.05.22 - 23:03
#4
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Цитата:
maxsaf:

Это другое! :lol: :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24853
Фейк о выходе Казахстана из ЕАЭС рассылают в Казнете
Отправлено: 11.05.22 - 23:07
#5
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Цитата:
maxsaf:
Это тоже фейк?

Это официальное сообщение,
в Новостях... :lol: ;-)
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